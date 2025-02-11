https://ria.ru/20250211/meropriyatiya-1998635821.html

Более 380 мероприятий проведут в Верхневолжье в честь 80-летия Победы

Более 380 мероприятий проведут в Верхневолжье в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 11.02.2025

Более 380 мероприятий проведут в Верхневолжье в честь 80-летия Победы

План мероприятий в честь 80-й годовщины Великой Победы в Тверской области утвердили во вторник на заседании регионального правительства под руководством... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:46:00+03:00

2025-02-11T14:46:00+03:00

2025-02-11T14:46:00+03:00

тверская область

тверь

ржев

игорь руденя

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. План мероприятий в честь 80-й годовщины Великой Победы в Тверской области утвердили во вторник на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени, запланировано более 380 событий, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Документ составлен с учетом поручений и задач, поставленных главой региона на заседании областного оргкомитета "Победа" 5 февраля. "В этом году мы особо подчеркиваем значение Великой Победы, за которую заплатили дорогую цену. Очень важно, что в Тверской области есть ветераны, которые участвовали в сражениях и которые рассказывают нынешнему поколению об этих событиях. Сегодня внуки и правнуки поколения победителей продолжают дело борьбы с нацизмом на передовой специальной военной операции. И я надеюсь, что наши молодые люди на примере того, что происходило тогда, и того, что происходит сегодня, вырастут патриотами, достойными людьми, гражданами своей страны", – сказал губернатор. Всего в план празднования Великой Победы включено свыше 380 событий, в том числе проводимых общественными организациями Верхневолжья. Одно из ключевых направлений работы – поддержка ветеранов, детей войны, тружеников тыла. В юбилейный год будет организовано торжественное вручение юбилейных наград ветеранам. Фронтовикам присвоят звания почетных граждан муниципалитетов. При участии школьников, студентов, работающей молодежи будут реализованы информационные и просветительские проекты, посвященные сохранению исторической правды о вкладе советского народа в Победу, трудовых подвигах людей в годы Великой Отечественной войны, о мирных жителях, пострадавших от зверств нацистов. Среди таких проектов – "Хранители истории", "Истории забытых деревень", экспозиции и программы парка "Россия – Моя история", запланированные в течение всего года. Летом в лагерях состоятся смены, посвященные воинским традициям страны. Событиями международного масштаба станут экспедиция "Ржев. Калининский фронт", Вахта памяти "Бельский плацдарм", молодежная конференция "Мы помним! Мы гордимся!", фестиваль патриотической песни "Побратим". Запланирован телемост с участием молодежи Казахстана, Беларуси, Донбасса и Крыма. 9 мая, в День Победы, традиционно состоятся митинги возле мемориалов и воинских захоронений, церемонии возложения цветов, Всероссийская минута молчания. Основными площадками торжеств станут города воинской славы Тверь и Ржев, воинской доблести Белый и Зубцов, трудовой доблести Бологое. В юбилейный год в этих городах организованы масштабные мероприятия, посвященные юбилею Победы. Например, в Твери – молодежный слет "Мы – наследники Победы!", в Ржеве – открытие VR-музея поисковика.

https://ria.ru/20250210/zdravookhranenie-1998430737.html

https://ria.ru/20250207/ruden-1998069613.html

тверь

ржев

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тверь, ржев, игорь руденя