https://ria.ru/20250211/mer-1998724146.html

СК прокомментировал раскрывшиеся подробности убийства экс-мэра Самары

СК прокомментировал раскрывшиеся подробности убийства экс-мэра Самары - РИА Новости, 11.02.2025

СК прокомментировал раскрывшиеся подробности убийства экс-мэра Самары

Следователи проверяют различные версии и мотивы по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, сообщили РИА Новости в СУСК России по... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T20:50:00+03:00

2025-02-11T20:50:00+03:00

2025-02-11T20:50:00+03:00

происшествия

самара

виктор тархов

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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Следователи проверяют различные версии и мотивы по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, сообщили РИА Новости в СУСК России по Самарской области, комментируя данные об уничтожении тел Тарховых при помощи кислоты. Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на патологоанатома сообщил, что в случае растворения тел Тарховых в кислоте от жертв могли остаться только зубы. По мнению эксперта, найти такие останки будет практически невозможно. "Проверяются различные версии и мотивы происшествия", - сообщили в ведомстве. Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра Самары. СК установил, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержали и арестовали внучку экс-мэра. Позже ей было предъявлено обвинение в двойном убийстве. По версии следствия, обвиняемая из неприязненных отношений убила бабушку и дедушку в их квартире в Самаре, а затем спрятала их тела. При осмотре квартиры следователи установили, что помещение обработали химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к преступлению: она купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, внучка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали ей квартиру в центре Самары. По уголовному делу продолжаются следственные действия, фигурантка от дачи каких-либо показаний отказалась. СК также проверяет версию о возможной причастности к преступлению третьих лиц. Регоператор по обращению с ТКО "Экология" сообщал РИА Новости, что следователи ищут останки Тарховых на мусорном полигоне "Преображенка".

https://ria.ru/20250210/samara-1998385579.html

https://ria.ru/20250207/samara-1998022487.html

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происшествия, самара, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф), россия