https://ria.ru/20250211/medved-1998675796.html

В Кузбассе опровергли информацию о жестоком обращении с медведем

В Кузбассе опровергли информацию о жестоком обращении с медведем - РИА Новости, 11.02.2025

В Кузбассе опровергли информацию о жестоком обращении с медведем

Информация о якобы жестоком обращении с медведем в новокузнецком цирке, которого насильно заставляли выступать, не нашла подтверждения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:01:00+03:00

2025-02-11T17:01:00+03:00

2025-02-11T17:01:00+03:00

происшествия

россия

кемеровская область

новокузнецк

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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КЕМЕРОВО, 11 фев – РИА Новости. Информация о якобы жестоком обращении с медведем в новокузнецком цирке, которого насильно заставляли выступать, не нашла подтверждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Кемеровской области. Ранее в соцсетях распространилось видео из новокузнецкого цирка, на котором медведя в синей юбке двое, а затем трое мужчин насильно тащат к зрителям, хватая за лапы, и заставляют выступать. Местные жители в комментариях пожаловались на жестокое обращение с животным. В Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора РИА Новости сообщили, что ведомство принято решение направить информацию в полицию Кузбасса для проверки наличия факта состава преступления в действиях сотрудников цирка по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животными – ред.). Как сообщили РИА Новости в региональном полицейском главке, сотрудники УМВД по Новокузнецку в ходе мониторинга СМИ выявили данный видеоролик. "Новокузнецкие полицейские незамедлительно зарегистрировали данную информацию в дежурной части и организовали проверку по публикации. На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции "Левобережный", – сообщили в ведомстве. В цирке сотрудникам полиции вывели медведицу по кличке Вята на арену для осмотра. "Животное было в бодром состоянии, без визуальных признаков травм. Она выполнила команды дрессировщика, показала несколько трюков и, кроме того, исполнила один из номеров цирковой программы – танец с бубном", – рассказали в ГУМВД. "Учитывая, что объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным", характеризуется действием или бездействием, повлекшим гибель или увечье животного, информация о жестоком обращении с медведем в новокузнецком цирке не нашла своего подтверждения", – заявили в полицейском главке. Собеседница агентства добавила, что информация от Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ГУМВД РФ по Кемеровской области не поступала.

https://ria.ru/20241209/medved-1988108910.html

https://ria.ru/20240925/medved-1974671192.html

россия

кемеровская область

новокузнецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, кемеровская область, новокузнецк, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)