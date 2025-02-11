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В Кузбассе опровергли информацию о жестоком обращении с медведем - РИА Новости, 11.02.2025
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17:01 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/medved-1998675796.html
В Кузбассе опровергли информацию о жестоком обращении с медведем
В Кузбассе опровергли информацию о жестоком обращении с медведем - РИА Новости, 11.02.2025
В Кузбассе опровергли информацию о жестоком обращении с медведем
Информация о якобы жестоком обращении с медведем в новокузнецком цирке, которого насильно заставляли выступать, не нашла подтверждения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:01:00+03:00
2025-02-11T17:01:00+03:00
происшествия
россия
кемеровская область
новокузнецк
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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КЕМЕРОВО, 11 фев – РИА Новости. Информация о якобы жестоком обращении с медведем в новокузнецком цирке, которого насильно заставляли выступать, не нашла подтверждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Кемеровской области. Ранее в соцсетях распространилось видео из новокузнецкого цирка, на котором медведя в синей юбке двое, а затем трое мужчин насильно тащат к зрителям, хватая за лапы, и заставляют выступать. Местные жители в комментариях пожаловались на жестокое обращение с животным. В Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора РИА Новости сообщили, что ведомство принято решение направить информацию в полицию Кузбасса для проверки наличия факта состава преступления в действиях сотрудников цирка по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животными – ред.). Как сообщили РИА Новости в региональном полицейском главке, сотрудники УМВД по Новокузнецку в ходе мониторинга СМИ выявили данный видеоролик. "Новокузнецкие полицейские незамедлительно зарегистрировали данную информацию в дежурной части и организовали проверку по публикации. На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции "Левобережный", – сообщили в ведомстве. В цирке сотрудникам полиции вывели медведицу по кличке Вята на арену для осмотра. "Животное было в бодром состоянии, без визуальных признаков травм. Она выполнила команды дрессировщика, показала несколько трюков и, кроме того, исполнила один из номеров цирковой программы – танец с бубном", – рассказали в ГУМВД. "Учитывая, что объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным", характеризуется действием или бездействием, повлекшим гибель или увечье животного, информация о жестоком обращении с медведем в новокузнецком цирке не нашла своего подтверждения", – заявили в полицейском главке. Собеседница агентства добавила, что информация от Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ГУМВД РФ по Кемеровской области не поступала.
https://ria.ru/20241209/medved-1988108910.html
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происшествия, россия, кемеровская область, новокузнецк, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Новокузнецк, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Кузбассе опровергли информацию о жестоком обращении с медведем

МВД опровергло информацию о жестоком обращении с медведем в новокузнецком цирке

© Фото : ГУ МВД России по Кемеровской областиМедведица Вята в цирке Новокузнецка
Медведица Вята в цирке Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : ГУ МВД России по Кемеровской области
Медведица Вята в цирке Новокузнецка
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КЕМЕРОВО, 11 фев – РИА Новости. Информация о якобы жестоком обращении с медведем в новокузнецком цирке, которого насильно заставляли выступать, не нашла подтверждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Кемеровской области.
Ранее в соцсетях распространилось видео из новокузнецкого цирка, на котором медведя в синей юбке двое, а затем трое мужчин насильно тащат к зрителям, хватая за лапы, и заставляют выступать. Местные жители в комментариях пожаловались на жестокое обращение с животным.
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В Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора РИА Новости сообщили, что ведомство принято решение направить информацию в полицию Кузбасса для проверки наличия факта состава преступления в действиях сотрудников цирка по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животными – ред.).
Как сообщили РИА Новости в региональном полицейском главке, сотрудники УМВД по Новокузнецку в ходе мониторинга СМИ выявили данный видеоролик. "Новокузнецкие полицейские незамедлительно зарегистрировали данную информацию в дежурной части и организовали проверку по публикации. На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции "Левобережный", – сообщили в ведомстве.
В цирке сотрудникам полиции вывели медведицу по кличке Вята на арену для осмотра. "Животное было в бодром состоянии, без визуальных признаков травм. Она выполнила команды дрессировщика, показала несколько трюков и, кроме того, исполнила один из номеров цирковой программы – танец с бубном", – рассказали в ГУМВД.
"Учитывая, что объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным", характеризуется действием или бездействием, повлекшим гибель или увечье животного, информация о жестоком обращении с медведем в новокузнецком цирке не нашла своего подтверждения", – заявили в полицейском главке.
Собеседница агентства добавила, что информация от Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ГУМВД РФ по Кемеровской области не поступала.
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ПроисшествияРоссияКемеровская областьНовокузнецкФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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