https://ria.ru/20250211/mchs-1998530127.html

МЧС рассказало, что надо обязательно сделать, выходя на тонкий лед

МЧС рассказало, что надо обязательно сделать, выходя на тонкий лед - РИА Новости, 11.02.2025

МЧС рассказало, что надо обязательно сделать, выходя на тонкий лед

Постоянные температурные качели сделали поверхность льда на водоемах Московской области очень хрупкой, поэтому при выходе на рыбалку надо обязательно надеть... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T07:06:00+03:00

2025-02-11T07:06:00+03:00

2025-02-11T07:06:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Постоянные температурные качели сделали поверхность льда на водоемах Московской области очень хрупкой, поэтому при выходе на рыбалку надо обязательно надеть спасательный жилет, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "Собираясь на зимнюю рыбалку, надо учитывать постоянные температурные качели и следить за погодными условиями – колебания температуры и осадки могут серьезно ослабить лёд", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что при такой погоде необходимо иметь при себе спасательные принадлежности. "Обязательно наденьте спасательный жилет", - посоветовал представитель ведомства. Собеседник агентства отметил, что для безопасного выхода на лёд его толщина должна составлять не менее 10 сантиметров. "Убедитесь в толщине льда, не выходите на тонкий, подтаявший лед, особенно будьте внимательны в снегопад - запорошенные промоины можно сразу не заметить", - добавил представитель главка. В ведомстве также порекомендовали ознакомиться перед рыбалкой с разрешёнными местами выхода на лёд. "Не выходите на лёд в состоянии опьянения, избегайте мест с сильным течением, подводными стоками и растениями", - резюмировал представитель главка.

https://ria.ru/20250206/mchs-1997724136.html

https://ria.ru/20250130/mchs-1996232791.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)