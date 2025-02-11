Рейтинг@Mail.ru
МЧС рассказало, что надо обязательно сделать, выходя на тонкий лед - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/mchs-1998530127.html
МЧС рассказало, что надо обязательно сделать, выходя на тонкий лед
МЧС рассказало, что надо обязательно сделать, выходя на тонкий лед - РИА Новости, 11.02.2025
МЧС рассказало, что надо обязательно сделать, выходя на тонкий лед
Постоянные температурные качели сделали поверхность льда на водоемах Московской области очень хрупкой, поэтому при выходе на рыбалку надо обязательно надеть... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T07:06:00+03:00
2025-02-11T07:06:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763905522_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_ac90665b87b8bff10960ea74a38e1987.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Постоянные температурные качели сделали поверхность льда на водоемах Московской области очень хрупкой, поэтому при выходе на рыбалку надо обязательно надеть спасательный жилет, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "Собираясь на зимнюю рыбалку, надо учитывать постоянные температурные качели и следить за погодными условиями – колебания температуры и осадки могут серьезно ослабить лёд", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что при такой погоде необходимо иметь при себе спасательные принадлежности. "Обязательно наденьте спасательный жилет", - посоветовал представитель ведомства. Собеседник агентства отметил, что для безопасного выхода на лёд его толщина должна составлять не менее 10 сантиметров. "Убедитесь в толщине льда, не выходите на тонкий, подтаявший лед, особенно будьте внимательны в снегопад - запорошенные промоины можно сразу не заметить", - добавил представитель главка. В ведомстве также порекомендовали ознакомиться перед рыбалкой с разрешёнными местами выхода на лёд. "Не выходите на лёд в состоянии опьянения, избегайте мест с сильным течением, подводными стоками и растениями", - резюмировал представитель главка.
https://ria.ru/20250206/mchs-1997724136.html
https://ria.ru/20250130/mchs-1996232791.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763905522_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee6eb78dd43dfd8f3ebe8d00dbbe0c68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало, что надо обязательно сделать, выходя на тонкий лед

МЧС: перед выходом на лед нужно надеть спасательный жилет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПалатки рыбаков на льду Химкинского водохранилища в Москве
Палатки рыбаков на льду Химкинского водохранилища в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Палатки рыбаков на льду Химкинского водохранилища в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Постоянные температурные качели сделали поверхность льда на водоемах Московской области очень хрупкой, поэтому при выходе на рыбалку надо обязательно надеть спасательный жилет, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"Собираясь на зимнюю рыбалку, надо учитывать постоянные температурные качели и следить за погодными условиями – колебания температуры и осадки могут серьезно ослабить лёд", - сказал собеседник агентства.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
МЧС рассказало об индексации выплат пострадавшим от ЧП
6 февраля, 13:41
Он подчеркнул, что при такой погоде необходимо иметь при себе спасательные принадлежности. "Обязательно наденьте спасательный жилет", - посоветовал представитель ведомства.
Собеседник агентства отметил, что для безопасного выхода на лёд его толщина должна составлять не менее 10 сантиметров. "Убедитесь в толщине льда, не выходите на тонкий, подтаявший лед, особенно будьте внимательны в снегопад - запорошенные промоины можно сразу не заметить", - добавил представитель главка.
В ведомстве также порекомендовали ознакомиться перед рыбалкой с разрешёнными местами выхода на лёд. "Не выходите на лёд в состоянии опьянения, избегайте мест с сильным течением, подводными стоками и растениями", - резюмировал представитель главка.
Девушка на рынке новогодних сувениров, украшений для дома и красочных цветов на центральной улице Ханоя - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
МЧС предупредило об опасности китайских фонариков
30 января, 02:53
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала