https://ria.ru/20250211/mazut-1998722385.html

Тюменские волонтеры отправились на очистку берегов Черного моря от мазута

Тюменские волонтеры отправились на очистку берегов Черного моря от мазута - РИА Новости, 11.02.2025

Тюменские волонтеры отправились на очистку берегов Черного моря от мазута

Первая организованная группа волонтеров из Тюменской области отправилась в Краснодарский край для очистки берегов Черного моря у Анапы от мазута, сообщает... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T20:31:00+03:00

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2025-02-11T20:31:00+03:00

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ТЮМЕНЬ, 11 фев – РИА Новости. Первая организованная группа волонтеров из Тюменской области отправилась в Краснодарский край для очистки берегов Черного моря у Анапы от мазута, сообщает информационный центр регионального правительства. "Первая организованная группа волонтеров из Тюменской области отправилась в Краснодарский край. В состав делегации из 17 человек вошли представители разных волонтерских организаций региона… Среди главных задач волонтеров – очистка берегов от мазута, а также спасение птиц", - указано в сообщении. Как уточняет информцентр, прежде тюменские волонтеры работали в Краснодарском крае на ликвидации последствий разлива мазута, но теперь туда будут отправлять только организованные группы через Ресурсный Добро.Центр. На месте волонтеров будут встречать сотрудники анапского центра. Они организуют питание, места для проживания, транспорт, определят фронт будущей работы. Ежедневно в Краснодарском крае работают около 500 волонтеров со всей страны. Координатор научной группы от Тюменского индустриального университета Лев Максимов отметил, что команда вуза работала в Анапе с 29 января по 8 февраля. По его словам, половина волонтеров, которая приехала туда и связана с научно-инженерной деятельностью, – люди из Западной Сибири: Тюменской области, Югры, Ямала. "Это нефтегазовые регионы. Решения, которые работают здесь, мы предлагаем и адаптируем там", - приводит слова Максимова информцентр.

https://ria.ru/20250210/mazut-1998451229.html

https://ria.ru/20250104/anapa-1992518808.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край, тюменская область, анапа, россия