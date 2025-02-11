https://ria.ru/20250211/maska-1998670489.html

Альтман намекнул Маску, что он не сможет купить OpenAI

Альтман намекнул Маску, что он не сможет купить OpenAI - РИА Новости, 11.02.2025

Альтман намекнул Маску, что он не сможет купить OpenAI

Конкуренты, которым не удается победить американскую технологическую компанию OpenAI на рынке, стремятся купить ее, заявил глава фирмы Сэм Альтман, намекнув тем РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:46:00+03:00

2025-02-11T16:46:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Конкуренты, которым не удается победить американскую технологическую компанию OpenAI на рынке, стремятся купить ее, заявил глава фирмы Сэм Альтман, намекнув тем самым на руководителя департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска. Во вторник газета Wall Street Journal сообщала, что консорциум инвесторов во главе с Маском предложил 97,4 миллиарда долларов за приобретение некоммерческой организации, контролирующей компанию OpenAI. "Уже давно ходят рассказы о том, что Илон пытается каким-то образом взять контроль (над компанией - ред.)... OpenAI и ее миссия не продаются, не говоря уже о том, что конкурент, который не может победить нас на рынке, вместо этого просто пытается сказать: "Я куплю это", - заявил Альтман порталу Axios. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://ria.ru/20250203/usaid-1997113529.html

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экономика, технологии, сша, илон маск, в мире