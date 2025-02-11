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Маск назвал переворотом решения судей, препятствующие указам Трампа
Маск назвал переворотом решения судей, препятствующие указам Трампа - РИА Новости, 11.02.2025
Маск назвал переворотом решения судей, препятствующие указам Трампа
Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск назвал решения судей, препятствующих... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:00:00+03:00
2025-02-11T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск назвал решения судей, препятствующих исполнению указов президента страны Дональда Трампа, "судейским переворотом". Маск ранее выступил за увольнение судей, препятствующих депортации мигрантов из страны. "Демократия в Америке разрушается из-за судейского переворота", - написал Маск на своей странице в соцсети X. При этом Маск также назвал американских судей "крайне левыми активистами". Ранее портал Axios сообщил, что федеральный суд США заблокировал планы администрации Трампа по отправке венесуэльских мигрантов в лагерь на военной базе Гуантанамо в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией. Газета New York Times ранее сообщила, что суд в американском штате Мэриленд на неопределенный срок заблокировал указ Трампа, ограничивающий получение гражданства США по праву рождения.
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в мире, сша, америка, гуантанамо (город), илон маск, дональд трамп
В мире, США, Америка, Гуантанамо (город), Илон Маск, Дональд Трамп
Маск назвал переворотом решения судей, препятствующие указам Трампа
Маск заявил о перевороте со стороны судей, препятствующих указам Трампа