https://ria.ru/20250211/malorossiya-1998646567.html

В Крыму напомнили Трампу историческое название Украины

В Крыму напомнили Трампу историческое название Украины - РИА Новости, 11.02.2025

В Крыму напомнили Трампу историческое название Украины

Президент США Дональд Трамп должен помнить, что в прошлом территория Украины называлась Малороссией, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:19:00+03:00

2025-02-11T15:19:00+03:00

2025-02-11T15:22:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен помнить, что в прошлом территория Украины называлась Малороссией, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец."Трампу в своих далеко идущих планах насчет Украины нужно помнить, что ее будущее неразрывно связано с Россией, и рано или поздно она снова вернется к своим историческим корням. Ведь не зря в прошлом нынешняя территория Украины носила название именно Малороссия", — сказал он.Как отметил собеседник агентства, Украина незаслуженно получила статус независимого государства из-за исторических ошибок и предательства последнего руководства СССР.Ранее глава Белого дома заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее американских денег, поскольку она "может стать Россией в какой-то день". По словам Трампа, США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных средств. Взамен он потребовал от киевских властей доступ к редкоземельным металлам.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998482804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, дональд трамп, роман чегринец