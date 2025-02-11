https://ria.ru/20250211/malorossiya-1998646567.html
В Крыму напомнили Трампу историческое название Украины
В Крыму напомнили Трампу историческое название Украины - РИА Новости, 11.02.2025
В Крыму напомнили Трампу историческое название Украины
Президент США Дональд Трамп должен помнить, что в прошлом территория Украины называлась Малороссией, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:19:00+03:00
2025-02-11T15:19:00+03:00
2025-02-11T15:22:00+03:00
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен помнить, что в прошлом территория Украины называлась Малороссией, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец."Трампу в своих далеко идущих планах насчет Украины нужно помнить, что ее будущее неразрывно связано с Россией, и рано или поздно она снова вернется к своим историческим корням. Ведь не зря в прошлом нынешняя территория Украины носила название именно Малороссия", — сказал он.Как отметил собеседник агентства, Украина незаслуженно получила статус независимого государства из-за исторических ошибок и предательства последнего руководства СССР.Ранее глава Белого дома заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее американских денег, поскольку она "может стать Россией в какой-то день". По словам Трампа, США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных средств. Взамен он потребовал от киевских властей доступ к редкоземельным металлам.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998482804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дональд трамп, роман чегринец
В мире, Украина, Дональд Трамп, Роман Чегринец
В Крыму напомнили Трампу историческое название Украины
Чегринец напомнил Трампу, что Украина ранее называлась Малороссией
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен помнить, что в прошлом территория Украины называлась Малороссией, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
"Трампу в своих далеко идущих планах насчет Украины нужно помнить, что ее будущее неразрывно связано с Россией, и рано или поздно она снова вернется к своим историческим корням. Ведь не зря в прошлом нынешняя территория Украины носила название именно Малороссия", — сказал он.
Как отметил собеседник агентства, Украина
незаслуженно получила статус независимого государства из-за исторических ошибок и предательства последнего руководства СССР.
Ранее глава Белого дома заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее американских денег, поскольку она "может стать Россией в какой-то день". По словам Трампа, США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных средств. Взамен он потребовал от киевских властей доступ к редкоземельным металлам.