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В Крыму напомнили Трампу историческое название Украины - РИА Новости, 11.02.2025
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15:19 11.02.2025 (обновлено: 15:22 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/malorossiya-1998646567.html
В Крыму напомнили Трампу историческое название Украины
В Крыму напомнили Трампу историческое название Украины - РИА Новости, 11.02.2025
В Крыму напомнили Трампу историческое название Украины
Президент США Дональд Трамп должен помнить, что в прошлом территория Украины называлась Малороссией, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:19:00+03:00
2025-02-11T15:22:00+03:00
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен помнить, что в прошлом территория Украины называлась Малороссией, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец."Трампу в своих далеко идущих планах насчет Украины нужно помнить, что ее будущее неразрывно связано с Россией, и рано или поздно она снова вернется к своим историческим корням. Ведь не зря в прошлом нынешняя территория Украины носила название именно Малороссия", — сказал он.Как отметил собеседник агентства, Украина незаслуженно получила статус независимого государства из-за исторических ошибок и предательства последнего руководства СССР.Ранее глава Белого дома заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее американских денег, поскольку она "может стать Россией в какой-то день". По словам Трампа, США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных средств. Взамен он потребовал от киевских властей доступ к редкоземельным металлам.
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в мире, украина, дональд трамп, роман чегринец
В мире, Украина, Дональд Трамп, Роман Чегринец
В Крыму напомнили Трампу историческое название Украины

Чегринец напомнил Трампу, что Украина ранее называлась Малороссией

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен помнить, что в прошлом территория Украины называлась Малороссией, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
"Трампу в своих далеко идущих планах насчет Украины нужно помнить, что ее будущее неразрывно связано с Россией, и рано или поздно она снова вернется к своим историческим корням. Ведь не зря в прошлом нынешняя территория Украины носила название именно Малороссия", — сказал он.
Как отметил собеседник агентства, Украина незаслуженно получила статус независимого государства из-за исторических ошибок и предательства последнего руководства СССР.
Ранее глава Белого дома заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее американских денег, поскольку она "может стать Россией в какой-то день". По словам Трампа, США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных средств. Взамен он потребовал от киевских властей доступ к редкоземельным металлам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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