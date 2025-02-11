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В Финляндии раскрыли, с чего начнется путь к миру на Украине - РИА Новости, 11.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/malinen-1998658574.html
В Финляндии раскрыли, с чего начнется путь к миру на Украине
В Финляндии раскрыли, с чего начнется путь к миру на Украине - РИА Новости, 11.02.2025
В Финляндии раскрыли, с чего начнется путь к миру на Украине
Капитуляция Североатлантического альянса даст возможность начать мирное урегулирование на Украине, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:01:00+03:00
2025-02-11T16:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Капитуляция Североатлантического альянса даст возможность начать мирное урегулирование на Украине, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети Х. "Путь к миру на Украине, да и в Европе, начинается с фактической капитуляции НАТО на Украине. Также необходимо начать убирать базы с российской границы, начиная с Финляндии", — говорится в публикации. Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне российский лидер Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, глава российского государства указал на необходимость отмены санкций против Москвы. В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
https://ria.ru/20250211/shrayver-1998594204.html
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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Финляндии раскрыли, с чего начнется путь к миру на Украине

Профессор Малинен: путь к миру на Украине начнется с капитуляции НАТО

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Капитуляция Североатлантического альянса даст возможность начать мирное урегулирование на Украине, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети Х.

"Путь к миру на Украине, да и в Европе, начинается с фактической капитуляции НАТО на Украине. Также необходимо начать убирать базы с российской границы, начиная с Финляндии", — говорится в публикации.
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12:38
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне российский лидер Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, глава российского государства указал на необходимость отмены санкций против Москвы.

В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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