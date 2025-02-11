https://ria.ru/20250211/makron-1998668397.html

Семья Макронов готовится продать свою виллу в Па-де-Кале, сообщили СМИ

Семья Макронов готовится продать свою виллу в Па-де-Кале, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2025

Семья Макронов готовится продать свою виллу в Па-де-Кале, сообщили СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит готовятся продать свою виллу Monéjan в регионе Па-де-Кале, сообщает газета Figaro. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:33:00+03:00

2025-02-11T16:33:00+03:00

2025-02-11T16:33:00+03:00

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ПАРИЖ, 11 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит готовятся продать свою виллу Monéjan в регионе Па-де-Кале, сообщает газета Figaro. "Эммануэль и Брижит Макрон готовятся к продаже виллы Monéjan (сокращение от имен родителей Брижит Макрон - Симоны и Жана), в Па-де-Кале", - говорится в статье. В Елисейском дворце сообщили, что это касается личной жизни супругов, а некоторые агенты недвижимости говорят, что в Туке (город, в котором располагается вилла) все знают о данной продаже. Вероятнее всего, супруги решили продать данную виллу площадью 250 квадратных метров, так как она находится на самой оживленной улице города и вызывает повышенный интерес любопытных горожан, а Макронам хотелось бы больше приватности. Вилла принадлежала отцу Брижит, которая затем ее унаследовала. Кроме того, Макрон в 2011 году взял кредит на 15 лет на 350 тысяч евро, чтобы сделать ремонт в здании, на данный момент он должен еще 127 тысяч евро, каждый месяц глава государства платит банку около 2,5 тысячи евро.

https://ria.ru/20240924/villa-1974345591.html

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в мире, коммерческая недвижимость, франция, брижит макрон, эммануэль макрон