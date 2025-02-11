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Семья Макронов готовится продать свою виллу в Па-де-Кале, сообщили СМИ
Семья Макронов готовится продать свою виллу в Па-де-Кале, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
Семья Макронов готовится продать свою виллу в Па-де-Кале, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит готовятся продать свою виллу Monéjan в регионе Па-де-Кале, сообщает газета Figaro. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:33:00+03:00
2025-02-11T16:33:00+03:00
2025-02-11T16:33:00+03:00
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ПАРИЖ, 11 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит готовятся продать свою виллу Monéjan в регионе Па-де-Кале, сообщает газета Figaro. "Эммануэль и Брижит Макрон готовятся к продаже виллы Monéjan (сокращение от имен родителей Брижит Макрон - Симоны и Жана), в Па-де-Кале", - говорится в статье. В Елисейском дворце сообщили, что это касается личной жизни супругов, а некоторые агенты недвижимости говорят, что в Туке (город, в котором располагается вилла) все знают о данной продаже. Вероятнее всего, супруги решили продать данную виллу площадью 250 квадратных метров, так как она находится на самой оживленной улице города и вызывает повышенный интерес любопытных горожан, а Макронам хотелось бы больше приватности. Вилла принадлежала отцу Брижит, которая затем ее унаследовала. Кроме того, Макрон в 2011 году взял кредит на 15 лет на 350 тысяч евро, чтобы сделать ремонт в здании, на данный момент он должен еще 127 тысяч евро, каждый месяц глава государства платит банку около 2,5 тысячи евро.
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В мире, Коммерческая недвижимость, Франция, Брижит Макрон, Эммануэль Макрон
Семья Макронов готовится продать свою виллу в Па-де-Кале, сообщили СМИ
Figaro: Макрон и его жена Бриджит готовятся продать свою виллу в Па-де-Кале