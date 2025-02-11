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Макрон прилюдно проигнорировал Моди на саммите в Париже

Макрон прилюдно проигнорировал Моди на саммите в Париже - РИА Новости, 11.02.2025

Макрон прилюдно проигнорировал Моди на саммите в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите по искусственному интеллекту в Париже проигнорировал попытку премьер-министра Индии Нарендры Моди пожать ему руку. РИА Новости, 11.02.2025

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите по искусственному интеллекту в Париже проигнорировал попытку премьер-министра Индии Нарендры Моди пожать ему руку. Трансляция шла на YouTube-канале Associated Press. При этом Макрон поздоровался с другим участникам саммита, а также обменялся поцелуями с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. На прошлой неделе Макрон заявил, что Франция намерена в ближайшие годы инвестировать 109 миллиардов евро в развитие технологий ИИ. Конференция по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) проходит 10-11 февраля в Париже. В конференции принимают участие представители из более чем 80 стран, среди них: лидеры государств, предприятий, ученые и члены гражданского общества.

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Макрон проигнорировал Моди на саммите в Париже Макрон проигнорировал Моди на саммите в Париже 2025-02-11T15:10 true PT0M14S

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в мире, париж, франция, индия, нарендра моди, эммануэль макрон