Макрон прилюдно проигнорировал Моди на саммите в Париже
Макрон проигнорировал Моди и не стал пожимать ему руку на саммите по ИИ в Париже
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите по искусственному интеллекту в Париже проигнорировал попытку премьер-министра Индии Нарендры Моди пожать ему руку. Трансляция шла на YouTube-канале Associated Press.
При этом Макрон поздоровался с другим участникам саммита, а также обменялся поцелуями с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
На прошлой неделе Макрон заявил, что Франция намерена в ближайшие годы инвестировать 109 миллиардов евро в развитие технологий ИИ.
Конференция по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) проходит 10-11 февраля в Париже. В конференции принимают участие представители из более чем 80 стран, среди них: лидеры государств, предприятий, ученые и члены гражданского общества.
При этом Макрон поздоровался с другим участникам саммита, а также обменялся поцелуями с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
На прошлой неделе Макрон заявил, что Франция намерена в ближайшие годы инвестировать 109 миллиардов евро в развитие технологий ИИ.
Конференция по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) проходит 10-11 февраля в Париже. В конференции принимают участие представители из более чем 80 стран, среди них: лидеры государств, предприятий, ученые и члены гражданского общества.