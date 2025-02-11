https://ria.ru/20250211/makron-1998631692.html

Politico рассказало об ухудшении отношений Макрона и Маска

Politico рассказало об ухудшении отношений Макрона и Маска - РИА Новости, 11.02.2025

Politico рассказало об ухудшении отношений Макрона и Маска

Отношения президента Франции Эммануэля Макрона и главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска ухудшились за последние... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:34:00+03:00

2025-02-11T14:34:00+03:00

2025-02-11T14:34:00+03:00

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Отношения президента Франции Эммануэля Макрона и главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска ухудшились за последние недели, отмечает издание Politico со ссылкой на источники. "Отношения между ними (Маском и Макроном - ред.) ухудшились за последне недели", - пишет Politico со ссылкой на несколько неназванных источников. Издание рассказывает об инциденте во время церемонии открытия собора Парижской Богоматери в начале декабря 2024 года, добавляя, что он мог оставить "плохой осадок" для Маска от поездки. По данным Politico, после того, как места на церемонии были распределены среди гостей, Маск неожиданно двинулся к передним рядам стульев, чтобы сесть поближе к нынешнему президенту США Дональду Трампу, но предпринимателя пересадили на девятый ряд, и Трамп сидел между Макроном и первой леди Франции Брижит Макрон. В статье также отмечается, что предприниматель не принимает участие в саммите по искусственному интеллекту, который проходит в Париже. Газета называет это "ударом для президента", так как Макрон многие годы пытался убедить Маска вкладывать во Францию. Однако, как подчеркивает издание, это избавило Макрона от возможного "второстепенного политического мероприятия" на саммите. Тем не менее власти Франции до последнего момента думали, что появление Маска на саммите по ИИ все еще возможно, пишет Politico. Макрон в середине января обсуждал возможное посещение мероприятия американским предпринимателем вместе с французским миллиардером Ксавье Ньелем и ученым Артуром Меншем. "Вопрос заключался в том, бороться ли за него (приезд Маска на саммит ИИ - ред.) или нет? Мы могли его принять, но он не должен был бы привлечь все внимание на себя", - рассказал изданию один неназванный участник встречи с Макроном. Politico добавляет со ссылкой на несколько источников, что Макрон и Маск поддерживают прямой контакт друг с другом, и их отношения "превратились в мыльную оперу". Издание напоминает, что они не принесли плодов Франции, так как компания Маска Tesla решила расширить свой завод в ФРГ вместо того, чтобы инвестировать в республику. Вместе с тем в статье отмечается, что Макрон все еще не бросил попытки "привлечь миллионы Маска" для страны. Конференция по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) проходит 10-11 февраля в Париже. В конференции принимают участие представители из более чем 80 стран, среди них: лидеры государств, предприятий, ученые и члены гражданского общества.

https://ria.ru/20240829/mask-1969327967.html

https://ria.ru/20250124/mask-1995239340.html

https://ria.ru/20250106/zakharova-1992684515.html

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в мире, франция, сша, париж, брижит макрон, илон маск, эммануэль макрон, politico, tesla motors