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Мэр Магадана подал в отставку - РИА Новости, 11.02.2025
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10:37 11.02.2025 (обновлено: 10:39 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/magadan-1998559901.html
Мэр Магадана подал в отставку
Мэр Магадана подал в отставку - РИА Новости, 11.02.2025
Мэр Магадана подал в отставку
Мэр Магадана Юрий Гришан подал заявление об отставке, в среду его официально рассмотрят депутаты Магаданской городской Думы. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:37:00+03:00
2025-02-11T10:39:00+03:00
политика
магадан
юрий гришан
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МАГАДАН, 11 фев - РИА Новости. Мэр Магадана Юрий Гришан подал заявление об отставке, в среду его официально рассмотрят депутаты Магаданской городской Думы. В июне 2024 года депутаты Магаданской городской Думы поставили оценку "неудовлетворительно" работе мэра Магадана за 2023 год. Они заявили, что градоначальник не справился с решением проблемы бродячих собак в городе, недостаточно занимается благоустройством и расчисткой Магадана от снега. Гришан, в свою очередь, обвинил депутатов в сведении личных счетов. "Да, подал заявление об отставке. Если говорить о дальнейших планах, перейду к усиленным хоккейным тренировкам", - заявил журналистам Юрий Гришан. Депутаты Магаданской городской Думы избрали Юрия Гришана главой муниципального образования "Город Магадан", мэром города Магадана в 2013 году. В конце 2020 года он уже заявлял об отставке и нежелании продолжать управлять городом, однако других претендентов на должность мэра Магадана не нашлось. При повторном проведении конкурса заявления подали 27 человек, включая Гришана. Конкурсная комиссия заслушала выступления всех претендентов на пост мэра и проголосовала за Юрия Гришана.
https://ria.ru/20250204/otstavka-1997366178.html
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политика, магадан, юрий гришан
Политика, Магадан, Юрий Гришан
Мэр Магадана подал в отставку

Мэр Магадана Юрий Гришан подал заявление об отставке

© Фото : сайт мэрии МагаданаМэр Магадана Юрий Гришан
Мэр Магадана Юрий Гришан - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : сайт мэрии Магадана
Мэр Магадана Юрий Гришан. Архивное фото
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МАГАДАН, 11 фев - РИА Новости. Мэр Магадана Юрий Гришан подал заявление об отставке, в среду его официально рассмотрят депутаты Магаданской городской Думы.
В июне 2024 года депутаты Магаданской городской Думы поставили оценку "неудовлетворительно" работе мэра Магадана за 2023 год. Они заявили, что градоначальник не справился с решением проблемы бродячих собак в городе, недостаточно занимается благоустройством и расчисткой Магадана от снега. Гришан, в свою очередь, обвинил депутатов в сведении личных счетов.
"Да, подал заявление об отставке. Если говорить о дальнейших планах, перейду к усиленным хоккейным тренировкам", - заявил журналистам Юрий Гришан.
Депутаты Магаданской городской Думы избрали Юрия Гришана главой муниципального образования "Город Магадан", мэром города Магадана в 2013 году. В конце 2020 года он уже заявлял об отставке и нежелании продолжать управлять городом, однако других претендентов на должность мэра Магадана не нашлось. При повторном проведении конкурса заявления подали 27 человек, включая Гришана. Конкурсная комиссия заслушала выступления всех претендентов на пост мэра и проголосовала за Юрия Гришана.
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