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Посол в Ливане: риск "большой войны" на Ближнем Востоке снизился - РИА Новости, 11.02.2025
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09:55 11.02.2025 (обновлено: 10:20 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/livan-1998549411.html
Посол в Ливане: риск "большой войны" на Ближнем Востоке снизился
Посол в Ливане: риск "большой войны" на Ближнем Востоке снизился - РИА Новости, 11.02.2025
Посол в Ливане: риск "большой войны" на Ближнем Востоке снизился
Москва надеется, что риски начала "большой войны" пошли на спад, но до нулевых показателей пока далеко, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливане... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:55:00+03:00
2025-02-11T10:20:00+03:00
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БЕЙРУТ, 11 фев – РИА Новости. Москва надеется, что риски начала "большой войны" пошли на спад, но до нулевых показателей пока далеко, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков. "Искренне надеемся, что риски начала в регионе Ближнего Востока "большой войны" пошли на спад, но до нулевых значений пока далеко. При этом рецепт нормализации обстановки прост и всем хорошо известен: необходимо всеобъемлющее решение и справедливое урегулирование палестино-израильского конфликта на основе двугосударственной формулы", - сказал Рудаков. Глава российской дипмиссии отметил, что Москва приветствует достижения договоренностей о прекращении огня и в Газе, и в Ливане, благодаря которым удалось замедлить маховик насилия в регионе. "Очевидный приоритет здесь – превратить эти договоренности в полный отказ от военных методов достижения политических целей", - сказал он. "Со своего угла полагаем, что на ливано-израильском треке появились предпосылки для поиска путей долгосрочной стабилизации, обязательным условием которой является деоккупация Израилем всех ливанских земель. Новая исполнительная власть Ливана обладает необходимыми полномочиями, чтобы акцентированно работать над достижением этой задачи в политико-дипломатическом ключе", - добавил Рудаков.
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в мире, ливан, москва, россия, александр рудаков (посол россии в ливане )
В мире, Ливан, Москва, Россия, Александр Рудаков (посол России в Ливане )
Посол в Ливане: риск "большой войны" на Ближнем Востоке снизился

Посол Рудаков: Россия надеется, что риски начала большой войны пошли на спад

© РИА НовостиАлександр Рудаков
Александр Рудаков - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости
Александр Рудаков. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 11 фев – РИА Новости. Москва надеется, что риски начала "большой войны" пошли на спад, но до нулевых показателей пока далеко, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков.
"Искренне надеемся, что риски начала в регионе Ближнего Востока "большой войны" пошли на спад, но до нулевых значений пока далеко. При этом рецепт нормализации обстановки прост и всем хорошо известен: необходимо всеобъемлющее решение и справедливое урегулирование палестино-израильского конфликта на основе двугосударственной формулы", - сказал Рудаков.
Глава российской дипмиссии отметил, что Москва приветствует достижения договоренностей о прекращении огня и в Газе, и в Ливане, благодаря которым удалось замедлить маховик насилия в регионе. "Очевидный приоритет здесь – превратить эти договоренности в полный отказ от военных методов достижения политических целей", - сказал он.
"Со своего угла полагаем, что на ливано-израильском треке появились предпосылки для поиска путей долгосрочной стабилизации, обязательным условием которой является деоккупация Израилем всех ливанских земель. Новая исполнительная власть Ливана обладает необходимыми полномочиями, чтобы акцентированно работать над достижением этой задачи в политико-дипломатическом ключе", - добавил Рудаков.
Александр Рудаков - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Посол России заявил, что страна может помочь в восстановлении Ливана
04:48
 
В миреЛиванМоскваРоссияАлександр Рудаков (посол России в Ливане )
 
 
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