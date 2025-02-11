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Катя Лель получила звание заслуженной артистки России - РИА Новости, 11.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:46 11.02.2025 (обновлено: 12:47 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/lel-1998596764.html
Катя Лель получила звание заслуженной артистки России
Катя Лель получила звание заслуженной артистки России - РИА Новости, 11.02.2025
Катя Лель получила звание заслуженной артистки России
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певице Кате Лель, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:46:00+03:00
2025-02-11T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певице Кате Лель, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации"... Лель Екатерине Николаевне - артистке-вокалистке, директору по управлению персоналом общества с ограниченной ответственностью "Музыкальное агентство Кати Лель", город Москва", - говорится в документе. Один из популярных треков артистки - "Мой мармеладный" - вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов, а в ноябре 2023 года стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы.
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россия, катя лель, владимир путин, новости культуры
Культура, Россия, Катя Лель, Владимир Путин, Новости культуры
Катя Лель получила звание заслуженной артистки России

Путин подписал указ о присвоении Кате Лель звания заслуженного артиста РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Катя Лель
Певица Катя Лель - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Катя Лель. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певице Кате Лель, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации"... Лель Екатерине Николаевне - артистке-вокалистке, директору по управлению персоналом общества с ограниченной ответственностью "Музыкальное агентство Кати Лель", город Москва", - говорится в документе.
Один из популярных треков артистки - "Мой мармеладный" - вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов, а в ноябре 2023 года стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы.
Певица Елена Ваенга - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Ваенга получила звание заслуженной артистки России
12:45
 
КультураРоссияКатя ЛельВладимир ПутинНовости культуры
 
 
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