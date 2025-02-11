https://ria.ru/20250211/lel-1998596764.html

Катя Лель получила звание заслуженной артистки России

Катя Лель получила звание заслуженной артистки России - РИА Новости, 11.02.2025

Катя Лель получила звание заслуженной артистки России

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певице Кате Лель, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:46:00+03:00

2025-02-11T12:46:00+03:00

2025-02-11T12:47:00+03:00

культура

россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певице Кате Лель, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации"... Лель Екатерине Николаевне - артистке-вокалистке, директору по управлению персоналом общества с ограниченной ответственностью "Музыкальное агентство Кати Лель", город Москва", - говорится в документе. Один из популярных треков артистки - "Мой мармеладный" - вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов, а в ноябре 2023 года стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы.

https://ria.ru/20250211/vaenga-1998596278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, катя лель, владимир путин, новости культуры