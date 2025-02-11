https://ria.ru/20250211/lel-1998596764.html
Катя Лель получила звание заслуженной артистки России
Катя Лель получила звание заслуженной артистки России - РИА Новости, 11.02.2025
Катя Лель получила звание заслуженной артистки России
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певице Кате Лель, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:46:00+03:00
2025-02-11T12:46:00+03:00
2025-02-11T12:47:00+03:00
культура
россия
катя лель
владимир путин
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21699/34/216993498_0:34:1333:784_1920x0_80_0_0_075aa4f4243074bcdd46ffd268e73e13.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певице Кате Лель, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации"... Лель Екатерине Николаевне - артистке-вокалистке, директору по управлению персоналом общества с ограниченной ответственностью "Музыкальное агентство Кати Лель", город Москва", - говорится в документе. Один из популярных треков артистки - "Мой мармеладный" - вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов, а в ноябре 2023 года стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы.
https://ria.ru/20250211/vaenga-1998596278.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21699/34/216993498_0:0:1333:1001_1920x0_80_0_0_ca8e8d49bb63f9dc02b838206ebeb8e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, катя лель, владимир путин, новости культуры
Культура, Россия, Катя Лель, Владимир Путин, Новости культуры
Катя Лель получила звание заслуженной артистки России
Путин подписал указ о присвоении Кате Лель звания заслуженного артиста РФ