https://ria.ru/20250211/kvartira-1998621654.html

В РПЦ осудили "самочинное изгнание бесов" в удмуртской квартире

В РПЦ осудили "самочинное изгнание бесов" в удмуртской квартире - РИА Новости, 11.02.2025

В РПЦ осудили "самочинное изгнание бесов" в удмуртской квартире

Самочинное изгнание бесов до добра не доведет, верующим нужно молиться и участвовать в церковных Таинствах, а для освящения квартиры стоит приглашать... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:10:00+03:00

2025-02-11T14:10:00+03:00

2025-02-11T14:14:00+03:00

религия

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Самочинное изгнание бесов до добра не доведет, верующим нужно молиться и участвовать в церковных Таинствах, а для освящения квартиры стоит приглашать священника, рассказал РИА Новости зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя пожар в квартире в Удмуртии, возникший из-за проведения пожилой хозяйкой ритуала изгнания нечистой силы. Ранее во вторник ГУМЧС по Удмуртии сообщило, что 67-летняя пенсионерка проводила в квартире "обряд по изгнанию колдунов" с помощью парафиновой свечи и случайно устроила пожар: поставила свечу на стиральную машину и ушла в другую комнату. Обнаружив возгорание, женщина испугалась и выбежала на улицу. Пожарных вызвали соседи, огонь потушили. "Мы глубоко сочувствуем женщине, которая пострадала от последствий пожара. Но попытки самочинного изгнания бесов у себя дома до добра довести не могут. Верующим надлежит беспокоиться прежде всего о том, чтобы изгонять зло из своего сердца молитвой и участием в Таинствах Церкви. Освящение жилища осуществляется священником, с которым всегда можно поговорить и о том, кого и откуда изгонять, сохраняя при этом трезвомыслие", - сказал Кипшидзе.

https://ria.ru/20250209/sekta-1998308582.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

вахтанг кипшидзе, московский патриархат, религия