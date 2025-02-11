Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ осудили "самочинное изгнание бесов" в удмуртской квартире - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:10 11.02.2025 (обновлено: 14:14 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/kvartira-1998621654.html
В РПЦ осудили "самочинное изгнание бесов" в удмуртской квартире
В РПЦ осудили "самочинное изгнание бесов" в удмуртской квартире - РИА Новости, 11.02.2025
В РПЦ осудили "самочинное изгнание бесов" в удмуртской квартире
Самочинное изгнание бесов до добра не доведет, верующим нужно молиться и участвовать в церковных Таинствах, а для освящения квартиры стоит приглашать... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:10:00+03:00
2025-02-11T14:14:00+03:00
религия
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/98/1556319878_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f391964072fc5bdab4847ee0c63c2a10.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Самочинное изгнание бесов до добра не доведет, верующим нужно молиться и участвовать в церковных Таинствах, а для освящения квартиры стоит приглашать священника, рассказал РИА Новости зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя пожар в квартире в Удмуртии, возникший из-за проведения пожилой хозяйкой ритуала изгнания нечистой силы. Ранее во вторник ГУМЧС по Удмуртии сообщило, что 67-летняя пенсионерка проводила в квартире "обряд по изгнанию колдунов" с помощью парафиновой свечи и случайно устроила пожар: поставила свечу на стиральную машину и ушла в другую комнату. Обнаружив возгорание, женщина испугалась и выбежала на улицу. Пожарных вызвали соседи, огонь потушили. "Мы глубоко сочувствуем женщине, которая пострадала от последствий пожара. Но попытки самочинного изгнания бесов у себя дома до добра довести не могут. Верующим надлежит беспокоиться прежде всего о том, чтобы изгонять зло из своего сердца молитвой и участием в Таинствах Церкви. Освящение жилища осуществляется священником, с которым всегда можно поговорить и о том, кого и откуда изгонять, сохраняя при этом трезвомыслие", - сказал Кипшидзе.
https://ria.ru/20250209/sekta-1998308582.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/98/1556319878_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_e6e8bc12f549fe0b0ea1fee582c90d56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вахтанг кипшидзе, московский патриархат, религия
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Религия
В РПЦ осудили "самочинное изгнание бесов" в удмуртской квартире

Кипшидзе: попытки "самочинного изгнания бесов" до добра довести не могут

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Вахтанг Кипшидзе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Самочинное изгнание бесов до добра не доведет, верующим нужно молиться и участвовать в церковных Таинствах, а для освящения квартиры стоит приглашать священника, рассказал РИА Новости зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя пожар в квартире в Удмуртии, возникший из-за проведения пожилой хозяйкой ритуала изгнания нечистой силы.
Ранее во вторник ГУМЧС по Удмуртии сообщило, что 67-летняя пенсионерка проводила в квартире "обряд по изгнанию колдунов" с помощью парафиновой свечи и случайно устроила пожар: поставила свечу на стиральную машину и ушла в другую комнату. Обнаружив возгорание, женщина испугалась и выбежала на улицу. Пожарных вызвали соседи, огонь потушили.
"Мы глубоко сочувствуем женщине, которая пострадала от последствий пожара. Но попытки самочинного изгнания бесов у себя дома до добра довести не могут. Верующим надлежит беспокоиться прежде всего о том, чтобы изгонять зло из своего сердца молитвой и участием в Таинствах Церкви. Освящение жилища осуществляется священником, с которым всегда можно поговорить и о том, кого и откуда изгонять, сохраняя при этом трезвомыслие", - сказал Кипшидзе.
У молельного дома секты - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В РПЦ объяснили, зачем в Россию внедряются секты
9 февраля, 22:10
 
РелигияВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала