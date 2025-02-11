Курбангалеева* заявила, что Генпрокуратура России требует ее экстрадиции
Курбангалеева заявила, что Генпрокуратура России требует ее экстрадиции из Чехии
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the Patriarchs
Фарида Курбангалеева*. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Признанная иностранным агентом бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* опубликовала на своей странице в Facebook** письмо, врученное ей в чешской полиции, из которого следует, что Генпрокуратура РФ требует её экстрадиции.
"Сегодня чешская полиция вручила мне письмо о том, что Генпрокуратура РФ потребовала моей экстрадиции. Это, несомненно, большая честь для меня... В письме не говорится, что именно стало поводом для требования моей выдачи, но я предполагаю, что речь идёт о двух уголовных делах, заведённых на меня прошлым летом - об оправдании терроризма и о фейках о российской армии", - говорится в сообщении.
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Курбангалеева* выразила уверенность, что её экстрадиция в РФ не состоится, так как Чехия принципиальна "в этих вопросах". Кроме того, она отказалась от услуг госадвоката.
В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.
Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента ее фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации.
** Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России
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