https://ria.ru/20250211/kurbangaleeva-1998601814.html

Курбангалеева* заявила, что Генпрокуратура России требует ее экстрадиции

Курбангалеева* заявила, что Генпрокуратура России требует ее экстрадиции - РИА Новости, 11.02.2025

Курбангалеева* заявила, что Генпрокуратура России требует ее экстрадиции

Признанная иностранным агентом бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* опубликовала на своей странице в Facebook** письмо, врученное ей в чешской полиции, из... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:04:00+03:00

2025-02-11T13:04:00+03:00

2025-02-11T13:04:00+03:00

россия

чехия

прага

фарида курбангалеева

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Признанная иностранным агентом бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* опубликовала на своей странице в Facebook** письмо, врученное ей в чешской полиции, из которого следует, что Генпрокуратура РФ требует её экстрадиции. "Сегодня чешская полиция вручила мне письмо о том, что Генпрокуратура РФ потребовала моей экстрадиции. Это, несомненно, большая честь для меня... В письме не говорится, что именно стало поводом для требования моей выдачи, но я предполагаю, что речь идёт о двух уголовных делах, заведённых на меня прошлым летом - об оправдании терроризма и о фейках о российской армии", - говорится в сообщении. Курбангалеева* выразила уверенность, что её экстрадиция в РФ не состоится, так как Чехия принципиальна "в этих вопросах". Кроме того, она отказалась от услуг госадвоката. В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента ее фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации. Курбангалеева* с 2007 по 2014 год была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге** Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250209/sud-1998254700.html

https://ria.ru/20250211/eydelman-1998583722.html

https://ria.ru/20250206/berkovich-1997805464.html

россия

чехия

прага

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россия, чехия, прага, фарида курбангалеева, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия