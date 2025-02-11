https://ria.ru/20250211/kreml-1998593732.html

В Кремле ответили на вопрос о контактах с новой администрацией в США

В Кремле ответили на вопрос о контактах с новой администрацией в США - РИА Новости, 11.02.2025

В Кремле ответили на вопрос о контактах с новой администрацией в США

В Кремле нечего добавить по теме контактов России с новой администрацией США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:36:00+03:00

2025-02-11T12:36:00+03:00

2025-02-11T12:36:00+03:00

политика

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Кремле нечего добавить по теме контактов России с новой администрацией США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Как уже говорили, по этой теме пока нам добавить нечего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о конкретике по контактам с новой администрацией США.

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998588175.html

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2025

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политика, россия, сша, дмитрий песков