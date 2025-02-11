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В Кремле ответили на вопрос о контактах с новой администрацией в США - РИА Новости, 11.02.2025
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12:36 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/kreml-1998593732.html
В Кремле ответили на вопрос о контактах с новой администрацией в США
В Кремле ответили на вопрос о контактах с новой администрацией в США - РИА Новости, 11.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о контактах с новой администрацией в США
В Кремле нечего добавить по теме контактов России с новой администрацией США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:36:00+03:00
2025-02-11T12:36:00+03:00
политика
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Кремле нечего добавить по теме контактов России с новой администрацией США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Как уже говорили, по этой теме пока нам добавить нечего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о конкретике по контактам с новой администрацией США.
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политика, россия, сша, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о контактах с новой администрацией в США

Песков: по теме контактов с новой администрацией США добавить нечего

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Кремле нечего добавить по теме контактов России с новой администрацией США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Как уже говорили, по этой теме пока нам добавить нечего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о конкретике по контактам с новой администрацией США.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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ПолитикаРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
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