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В Кремле прокомментировали данные о якобы прилете в Москву Уиткоффа - РИА Новости, 11.02.2025
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12:19 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/kreml-1998587126.html
В Кремле прокомментировали данные о якобы прилете в Москву Уиткоффа
В Кремле прокомментировали данные о якобы прилете в Москву Уиткоффа - РИА Новости, 11.02.2025
В Кремле прокомментировали данные о якобы прилете в Москву Уиткоффа
Кремль не располагает информацией о якобы прилете в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, которого называют... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:19:00+03:00
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дональд трамп
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о якобы прилете в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, которого называют внештатным советником Трампа, никаких контактов не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, никакой информации нет, и никаких контактов у нас не планируется… Но в данном случае по урегулированию в Украине ничего", - сказал Песков журналистам, отвечая на сообщения о якобы приземлении в Москве частного самолета, связанного с Уиткоффом и вопросы по поводу возможных контактов по поводу Украины.
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москва, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, политика
Москва, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле прокомментировали данные о якобы прилете в Москву Уиткоффа

Песков: у Кремля нет данных о якобы прилете в Москву Уиткоффа

© AP Photo / Evan VucciСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о якобы прилете в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, которого называют внештатным советником Трампа, никаких контактов не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, никакой информации нет, и никаких контактов у нас не планируется… Но в данном случае по урегулированию в Украине ничего", - сказал Песков журналистам, отвечая на сообщения о якобы приземлении в Москве частного самолета, связанного с Уиткоффом и вопросы по поводу возможных контактов по поводу Украины.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Песков прокомментировал информацию о разговоре Путина и Трампа
9 февраля, 11:31
 
МоскваУкраинаСШАДональд ТрампДмитрий ПесковПолитика
 
 
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