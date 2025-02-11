https://ria.ru/20250211/kreml-1998587126.html

В Кремле прокомментировали данные о якобы прилете в Москву Уиткоффа

В Кремле прокомментировали данные о якобы прилете в Москву Уиткоффа - РИА Новости, 11.02.2025

В Кремле прокомментировали данные о якобы прилете в Москву Уиткоффа

Кремль не располагает информацией о якобы прилете в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, которого называют... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:19:00+03:00

2025-02-11T12:19:00+03:00

2025-02-11T12:19:00+03:00

москва

украина

сша

дональд трамп

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о якобы прилете в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, которого называют внештатным советником Трампа, никаких контактов не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, никакой информации нет, и никаких контактов у нас не планируется… Но в данном случае по урегулированию в Украине ничего", - сказал Песков журналистам, отвечая на сообщения о якобы приземлении в Москве частного самолета, связанного с Уиткоффом и вопросы по поводу возможных контактов по поводу Украины.

https://ria.ru/20250209/peskov-1998243601.html

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москва, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, политика