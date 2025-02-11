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Планы развития опорных красноярских городов появились на их сайтах - РИА Новости, 11.02.2025
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12:43 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/krasnoyarsk-1998595697.html
Планы развития опорных красноярских городов появились на их сайтах
Планы развития опорных красноярских городов появились на их сайтах - РИА Новости, 11.02.2025
Планы развития опорных красноярских городов появились на их сайтах
Комплексные планы развития четырех опорных городов Красноярского края представлены для ознакомления на их официальных сайтах, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:43:00+03:00
2025-02-11T12:43:00+03:00
красноярский край
ачинск
минусинск
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КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Комплексные планы развития четырех опорных городов Красноярского края представлены для ознакомления на их официальных сайтах, сообщает пресс-служба краевого министерства экономики и регионального развития. "Опубликованы комплексные планы социально-экономического развития опорных городов Красноярского края на период до 2035 года. С планами можно ознакомиться на официальных сайтах Ачинска, Минусинска, Канска, Лесосибирска", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, каждый документ содержит вариативные прогнозы основных показателей социально-экономического развития, конкретные инвестиционные проекты, ожидаемые в среднесрочной перспективе, оценку инфраструктурных дефицитов и необходимых ресурсов на их устранение, перечни мероприятий по развитию экономики и преодолению дефицитов городской среды. Отмечается, что все мероприятия уже учтены в бюджете края на 2025-2027 годы, а также перечни объектов инфраструктуры, которые предстоит построить, отремонтировать и реконструировать. Также в комплексных планах дана информация об объемах финансирования и сроках реализации мероприятий. "По инициативе губернатора края Михаила Котюкова администрации четырех опорных городов совместно с правительством региона сформировали и утвердили планы комплексного социально-экономического развития. Теперь особенно важно быстро и эффективно организовать работу по реализации планов, чтобы среда для жизни в опорных городах как можно скорее начала меняться к лучшему", - приводятся в сообщении слова главы минэкономразвития региона Татьяны Магдибур. В Красноярском крае реализуется региональный проект "Развитие инфраструктуры в опорных населенных пунктах" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Ключевым результатом нацпроекта должно стать повышение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах России на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году.
https://ria.ru/20250205/rubli-1997564291.html
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красноярский край, ачинск, минусинск, михаил котюков
Красноярский край, Ачинск, Минусинск, Михаил Котюков
Планы развития опорных красноярских городов появились на их сайтах

Опубликованы планы развития четырех опорных красноярских городов до 2035 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Красноярского края Михаил Котюков
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Комплексные планы развития четырех опорных городов Красноярского края представлены для ознакомления на их официальных сайтах, сообщает пресс-служба краевого министерства экономики и регионального развития.
"Опубликованы комплексные планы социально-экономического развития опорных городов Красноярского края на период до 2035 года. С планами можно ознакомиться на официальных сайтах Ачинска, Минусинска, Канска, Лесосибирска", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, каждый документ содержит вариативные прогнозы основных показателей социально-экономического развития, конкретные инвестиционные проекты, ожидаемые в среднесрочной перспективе, оценку инфраструктурных дефицитов и необходимых ресурсов на их устранение, перечни мероприятий по развитию экономики и преодолению дефицитов городской среды. Отмечается, что все мероприятия уже учтены в бюджете края на 2025-2027 годы, а также перечни объектов инфраструктуры, которые предстоит построить, отремонтировать и реконструировать. Также в комплексных планах дана информация об объемах финансирования и сроках реализации мероприятий.
"По инициативе губернатора края Михаила Котюкова администрации четырех опорных городов совместно с правительством региона сформировали и утвердили планы комплексного социально-экономического развития. Теперь особенно важно быстро и эффективно организовать работу по реализации планов, чтобы среда для жизни в опорных городах как можно скорее начала меняться к лучшему", - приводятся в сообщении слова главы минэкономразвития региона Татьяны Магдибур.
В Красноярском крае реализуется региональный проект "Развитие инфраструктуры в опорных населенных пунктах" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Ключевым результатом нацпроекта должно стать повышение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах России на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году.
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