https://ria.ru/20250211/krasnoyarsk-1998595697.html

Планы развития опорных красноярских городов появились на их сайтах

Планы развития опорных красноярских городов появились на их сайтах - РИА Новости, 11.02.2025

Планы развития опорных красноярских городов появились на их сайтах

Комплексные планы развития четырех опорных городов Красноярского края представлены для ознакомления на их официальных сайтах, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:43:00+03:00

2025-02-11T12:43:00+03:00

2025-02-11T12:43:00+03:00

красноярский край

ачинск

минусинск

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Комплексные планы развития четырех опорных городов Красноярского края представлены для ознакомления на их официальных сайтах, сообщает пресс-служба краевого министерства экономики и регионального развития. "Опубликованы комплексные планы социально-экономического развития опорных городов Красноярского края на период до 2035 года. С планами можно ознакомиться на официальных сайтах Ачинска, Минусинска, Канска, Лесосибирска", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, каждый документ содержит вариативные прогнозы основных показателей социально-экономического развития, конкретные инвестиционные проекты, ожидаемые в среднесрочной перспективе, оценку инфраструктурных дефицитов и необходимых ресурсов на их устранение, перечни мероприятий по развитию экономики и преодолению дефицитов городской среды. Отмечается, что все мероприятия уже учтены в бюджете края на 2025-2027 годы, а также перечни объектов инфраструктуры, которые предстоит построить, отремонтировать и реконструировать. Также в комплексных планах дана информация об объемах финансирования и сроках реализации мероприятий. "По инициативе губернатора края Михаила Котюкова администрации четырех опорных городов совместно с правительством региона сформировали и утвердили планы комплексного социально-экономического развития. Теперь особенно важно быстро и эффективно организовать работу по реализации планов, чтобы среда для жизни в опорных городах как можно скорее начала меняться к лучшему", - приводятся в сообщении слова главы минэкономразвития региона Татьяны Магдибур. В Красноярском крае реализуется региональный проект "Развитие инфраструктуры в опорных населенных пунктах" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Ключевым результатом нацпроекта должно стать повышение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах России на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году.

https://ria.ru/20250205/rubli-1997564291.html

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красноярский край

ачинск

минусинск

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красноярский край, ачинск, минусинск, михаил котюков