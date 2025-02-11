https://ria.ru/20250211/koronelli-1998619784.html

Виктор Коронелли: в США не понимают, что кубинский народ невозможно сломить

Виктор Коронелли: в США не понимают, что кубинский народ невозможно сломить - РИА Новости, 11.02.2025

Виктор Коронелли: в США не понимают, что кубинский народ невозможно сломить

Россия намерена и впредь поддерживать Кубу, которая остается примером стойкости перед агрессией США – среди приоритетных направлений сотрудничества находится... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T19:00:00+03:00

2025-02-11T19:00:00+03:00

2025-02-11T19:00:00+03:00

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Россия намерена и впредь поддерживать Кубу, которая остается примером стойкости перед агрессией США – среди приоритетных направлений сотрудничества находится строительство и восстановление энергоблоков местных ТЭС, содействие в добыче нефти и увеличение туристического потока, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ на Кубе Виктор Коронелли.– Виктор Викторович, скоро два года, как вы назначены послом на Кубе, это наш исторический и стратегический партнер в западном полушарии. Расскажите, пожалуйста, как развиваются отношения с этой страной?– Российско-кубинские отношения развиваются весьма динамично. Думаю, не будет преувеличением сказать, что нет такой области, будь то торговля, инвестиции, научно-технические связи или культура, где не реализовывались бы масштабные совместные проекты. У нас интенсивный политический диалог, в том числе и на самом высоком уровне – в прошлом году первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент республики Мигель Диас-Канель посетил Россию, встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава кубинского государства также выступил – впервые в очном формате – на заседании Высшего евразийского экономического совета, а затем принял участие в торжествах по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне, присутствовал на Параде на Красной площади. Надеемся, что и в этом году он сможет отметить с нами важную дату – 80-летие Победы над немецким фашизмом.Кроме того, за последние два года состоялись два визита на Кубу министра иностранных дел Сергея Лаврова, в ходе которых обсуждались ход реализации уже достигнутых договоренностей и дальнейшие перспективы многопланового сотрудничества между нашими странами.Активно наращивается межпарламентское взаимодействие – дважды с визитом на остров приезжал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, в конце 2024 года в формате видеоконференции состоялись переговоры председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Национальной ассамблеи народной власти Эстебаном Ласо.Что касается нашей кооперации в материальной сфере, то необходимо отметить ключевую роль межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством заместителя председателя правительства ФР Дмитрия Чернышенко и заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса. За последнее время подписан целый ряд двусторонних документов, направленных на более активное вовлечение российских инвесторов в работу на острове. Кстати, ее очередное заседание намечено на апрель этого года в Гаване.Знаковым для России стало участие в юбилейной, 40-й Гаванской международной ярмарке ФИХАВ. Представители высшего руководства Кубы, включая президента Мигеля Диас-Канеля, присутствовали на открытии нашего павильона и с большим интересом ознакомились с представленной на ней продукцией отечественных компаний.– Несмотря на то, что обе наши страны находятся под санкциями, положение Кубы несравненно хуже: страна страдает от десятилетий полной блокады со стороны США. Какие шаги делает Россия, чтобы помочь смягчить кризис в экономике нашего партнера?– Мы всегда поддерживали и будем поддерживать кубинских друзей в вопросе необходимости немедленного прекращения блокады острова со стороны США. Новой американской администрацией принято решение – подчеркну, ничем не обоснованное – вновь включить Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Сделано это в расчете на дестабилизацию социально-экономической обстановки и, в конечном счете, на смену власти на острове. Даже после стольких лет в Вашингтоне не могут понять, что кубинский народ невозможно сломить, для всего мира он остается примером стойкости и способности противостоять гегемонизму США. В данном контексте мы продолжим оказывать необходимое содействие партнерам, в том числе и в материальном плане. Один из приоритетных проектов в настоящий момент – строительство энергоблока ТЭС на 200 МВт, а также модернизация уже существующих четырех блоков мощностью 100 МВт каждый.Успешно развивается проект по увеличению нефтеотдачи на месторождении "Бока де Харуко", реализуемый АО "Зарубежнефть" совместно с кубинской госкомпанией Cupet. Здесь применяются передовые российские разработки и оборудование, способное работать в агрессивных средах и при высоких температурах. Есть совместные планы по развитию на острове возобновляемой энергетики, в том числе солнечной.Важную роль играет и рост турпотока наших сограждан на остров. Сейчас Россия уверенно занимает второе место по числу туристов на Кубе: в 2024 году местные курорты посетили порядка 186 тысяч россиян. Во многом это стало возможным благодаря возобновленному в 2023 году регулярному прямому авиасообщению. Кроме того, прорабатывается возможность передачи в управление отечественным компаниям местных отелей или же строительство новых туристических комплексов.– Россия постепенно перестраивает свой импорт и экспорт на расчеты в рублях, а как в этом смысле обстоят дела с Кубой, смогли ли наши страны организовать расчеты в собственных валютах?– В ряде случаев расчеты в рублях между нашими странами уже ведутся. Кроме того, на всей территории Кубы в государственных магазинах и отелях в качестве оплаты принимают карту "МИР", что стало большим подспорьем для наших туристов.В июне 2024 года "Новикомбанк" – первым из российских банков – открыл на острове собственное представительство. Буквально на днях его клиентам представлена новая услуга: возможность переводов для физических лиц средств в кубинские банки через мобильное приложение.– Как российские компании оценивают деловой климат на Кубе? Есть ли препятствия для инвестиций? Ведутся ли переговоры о российских инвестициях в кубинскую инфраструктуру?– В целом наши предприниматели расценивают местный деловой климат как благоприятный. Не в последнюю очередь это связано с последовательными усилиями обеих сторон по созданию соответствующих условий для реализации инвестиционных проектов. Играет важную роль и связывающая наши страны общая история – в этом году мы отметим 65-ю годовщину восстановления дипломатических отношений. Многие кубинцы обучались в советских и российских вузах, отлично владеют русским языком, любят и ценят нашу культуру. Это еще один аргумент в пользу ведения бизнеса на Кубе.Если же говорить о сегодняшнем дне, из последних инициатив можно отметить проект по созданию таксопарка на базе автомобилей "Москвич" в Гаване. Соответствующий меморандум о намерениях был подписан в ноябре 2024 года в Москве. Надеемся, что вскоре жители и гости Кубы смогут оценить новинки российского автопрома.– Энергетика является больным вопросом для кубинцев, которые неоднократно сталкивались с полным коллапсом энергосистемы. После последнего из таких блэкаутов вы рассказали, что вопрос оказания помощи острову в этом смысле детально прорабатывается российской стороной. Есть ли подвижки в этом вопросе?– Помимо упомянутых планов по строительству нового и модернизации существующих энергоблоков, Россия выделила Кубе в качестве гуманитарной помощи два миллиона долларов на поставку критически важных запчастей, необходимых для ремонта местных электростанций. Ожидаем, что уже в ближайшей перспективе это поспособствует улучшению ситуации с энергоснабжением.– После вступления Кубы в БРИКС в статусе государства-партнера какие механизмы и институты организации будут открыты для Гаваны? Возможно ли финансирование кубинских проектов из банка БРИКС? Повлияет ли присоединение Кубы к БРИКС на экономическую ситуацию в стране?– Модальность государства-партнера БРИКС является своего рода новацией, запущенной при российском председательстве в 2024 году. На сегодняшний день такие страны приглашаются к участию в саммитах БРИКС, совещаниях министров иностранных дел, подключаются к практической работе по отдельным направлениям, смогут присоединяться к итоговым документам группы. Что касается возможного финансирования по линии Нового банка развития, хотел бы отметить, что эта организация является многосторонним финансовым институтом развития, открытым для всех стран-участниц ООН. Безусловно, привлечение "длинных" денег на инфраструктурные проекты здесь крайне востребовано, особенно в условиях действующего санкционного режима, который фактически блокирует доступ Гаваны к мировым финансовым и инвестиционным ресурсам.С получением этого статуса перед Кубой, полагаю, открываются дополнительные перспективы налаживания прямого взаимодействия с ведущими экономиками Глобального Юга, которые активно формируют каркас новой международной финансовой архитектуры многополярного мира. В то же время практическая модальность функционирования института государства-партнера БРИКС еще находится в стадии проработки. Более конкретные его контуры, надеюсь, мы увидим при "бразильской вахте" в этом году.

https://ria.ru/20250210/diplomatiya-1998379057.html

https://ria.ru/20250121/kuba-1994884435.html

https://ria.ru/20241125/beglov-1985557133.html

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интервью, россия, куба, международные отношения, виктор коронелли, сша