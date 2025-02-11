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Конгрессмен предложил Трампу переименовать Гренландию после покупки - РИА Новости, 11.02.2025
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17:08 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/kongressmen-1998677137.html
Конгрессмен предложил Трампу переименовать Гренландию после покупки
Конгрессмен предложил Трампу переименовать Гренландию после покупки - РИА Новости, 11.02.2025
Конгрессмен предложил Трампу переименовать Гренландию после покупки
Конгрессмен-республиканец от штата Джорджия Бадди Картер выдвинул законопроект, который должен уполномочить президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:08:00+03:00
2025-02-11T17:08:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от штата Джорджия Бадди Картер выдвинул законопроект, который должен уполномочить президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию и переименовать ее в "Ред-Уайт-энд-Блюленд", по цветам американского флага, сообщает газета New York Post. Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде ответил на заявление Трампа, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. "Бадди Картер... представил в понедельник новый законопроект, который должен наделить президента Трампа полномочиями начать переговоры о покупке или приобретении другим способом Гренландии и переименовать ледяной остров в "Ред-Уайт-энд-Блюленд" (цвета флага США - красный, белый, синий - ред.)", - говорится в материале. По мнению конгрессмена, которое он высказал в интервью таблоиду, Трамп верно определил Гренландию как приоритет для национальной безопасности США. Картер заявил, что США с гордостью примут жителей острова "в самую свободную нацию из когда-либо существовавших". Как отмечает New York Post, согласно представленному законопроекту, получившему название "Красно-бело-синий", команда министра внутренних дел США должна привести все официальные документы в соответствие с новым названием Гренландии в течение полугода. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250210/daniya-1998360342.html
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в мире, гренландия, сша, джорджия, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Джорджия, Дональд Трамп
Конгрессмен предложил Трампу переименовать Гренландию после покупки

NYP: конгрессмен Картер предложил Трампу переименовать Гренландию присоединения

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от штата Джорджия Бадди Картер выдвинул законопроект, который должен уполномочить президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию и переименовать ее в "Ред-Уайт-энд-Блюленд", по цветам американского флага, сообщает газета New York Post.
Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде ответил на заявление Трампа, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Небензя: Дании велели держать рот на замке по заявлениям США о Гренландии
10 февраля, 10:47
"Бадди Картер... представил в понедельник новый законопроект, который должен наделить президента Трампа полномочиями начать переговоры о покупке или приобретении другим способом Гренландии и переименовать ледяной остров в "Ред-Уайт-энд-Блюленд" (цвета флага США - красный, белый, синий - ред.)", - говорится в материале.
По мнению конгрессмена, которое он высказал в интервью таблоиду, Трамп верно определил Гренландию как приоритет для национальной безопасности США. Картер заявил, что США с гордостью примут жителей острова "в самую свободную нацию из когда-либо существовавших".
Как отмечает New York Post, согласно представленному законопроекту, получившему название "Красно-бело-синий", команда министра внутренних дел США должна привести все официальные документы в соответствие с новым названием Гренландии в течение полугода.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Гренландии прокомментировали заявление Трампа о присоединении острова
5 февраля, 09:58
 
В миреГренландияСШАДжорджияДональд Трамп
 
 
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