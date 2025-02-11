Конгрессмен предложил Трампу переименовать Гренландию после покупки
NYP: конгрессмен Картер предложил Трампу переименовать Гренландию присоединения
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от штата Джорджия Бадди Картер выдвинул законопроект, который должен уполномочить президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию и переименовать ее в "Ред-Уайт-энд-Блюленд", по цветам американского флага, сообщает газета New York Post.
Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде ответил на заявление Трампа, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
"Бадди Картер... представил в понедельник новый законопроект, который должен наделить президента Трампа полномочиями начать переговоры о покупке или приобретении другим способом Гренландии и переименовать ледяной остров в "Ред-Уайт-энд-Блюленд" (цвета флага США - красный, белый, синий - ред.)", - говорится в материале.
По мнению конгрессмена, которое он высказал в интервью таблоиду, Трамп верно определил Гренландию как приоритет для национальной безопасности США. Картер заявил, что США с гордостью примут жителей острова "в самую свободную нацию из когда-либо существовавших".
Как отмечает New York Post, согласно представленному законопроекту, получившему название "Красно-бело-синий", команда министра внутренних дел США должна привести все официальные документы в соответствие с новым названием Гренландии в течение полугода.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.