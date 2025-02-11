https://ria.ru/20250211/kometa-1998529972.html

Астроном открыл комету с периодичностью обращения более 400 тысяч лет

Астроном открыл комету с периодичностью обращения более 400 тысяч лет - РИА Новости, 11.02.2025

Астроном открыл комету с периодичностью обращения более 400 тысяч лет

Российский астроном Геннадий Борисов открыл во время наблюдений в поселке Научный в Крыму новую комету с очень вытянутой орбитой и с периодичностью обращения... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T07:00:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Российский астроном Геннадий Борисов открыл во время наблюдений в поселке Научный в Крыму новую комету с очень вытянутой орбитой и с периодичностью обращения более 400 тысяч лет, которая приблизится к Солнцу в сентябре 2026 года, информацию Центра Малых планет об открытии астроном подтвердил РИА Новости. "Вышел циркуляр Центра Малых планет с подтверждением об открытии кометы. Открыл ее 20 января, наблюдения проводил в Научном (Крым). Решил в этот раз делать более "глубокие" снимки, с меньшей площадью неба - и в этот раз, видимо, все сложилось и повезло. На первых снимках еще не было видно, что это комета, видно было, что объект летит далеко от эклиптики. Позднее сделал много снимков, сложил кадры, проанализировал и увидел легкую диффузность – кому. Комета довольная слабая – 20,5 звездной величины", - сказал Борисов. Перигелий (наименьшее расстояние к Солнцу) новая комета пройдет в сентябре 2026 года, в этот момент она окажется на расстоянии 8,26 астрономические единицы – расстояние, соизмеримое с расстоянием от Солнца до Сатурна. Комете присвоено имя C/2025 B2 (Borisov). Интересно, что наклон орбиты открытой кометы составляет 91 градус - она почти перпендикулярна плоскости эклиптики (плоскости вращения планет нашей системы), а эксцентриситет составляет 0,99 – то есть ее орбита очень вытянута и в следующий раз комета приблизится к Солнцу через сотни тысяч лет, сказал астроном (в циркуляре периодичность указана 434 тысячи лет). Но в ближайшие два года она будет исследоваться астрономами Земли, так как станет ярче и доступней к наблюдениям (исключительно с помощью телескопов), добавил Борисов. Предыдущую комету, 13-ую в его списке открытых комет, Борисов открыл во время наблюдений в Крыму 8 ноября 2024 года. Она получила название C/2024 V1 (Borisov), Геннадий Борисов – астроном, работающий в Крыму, в посёлке Научный. Свои наблюдения он проводит с помощью созданного им самим телескопа. Особую известность принесла астроному открытая им в 2019 году первая межзвездная комета (2I/Borisov), которая появилась из дальнего космоса и навсегда покинула Солнечную систему. Борисов вышел на второе место среди астрономов-любителей в мире по числу открытых комет. На счету астронома также несколько десятков открытых астероидов.

https://ria.ru/20250129/yupiter-1996206347.html

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