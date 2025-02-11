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Павел Князев: в БРИКС не отказались от сотрудничества после угроз Трампа

Павел Князев: в БРИКС не отказались от сотрудничества после угроз Трампа - РИА Новости, 11.02.2025

Павел Князев: в БРИКС не отказались от сотрудничества после угроз Трампа

Индонезия стала полноправным членом БРИКС в начале января 2025 года, укрепив позиции блока по защите интересов Глобального Юга. Присоединение к БРИКС Индонезии, РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:00:00+03:00

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Индонезия стала полноправным членом БРИКС в начале января 2025 года, укрепив позиции блока по защите интересов Глобального Юга. Присоединение к БРИКС Индонезии, крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии и самой густонаселенной страны региона, показало, что все больше развивающихся стран ищут платформы для отстаивания своих интересов. Посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев в интервью РИА Новости заявил, что объединение стран очень серьезно обогатилось с вхождением Индонезии в число стран-членов БРИКС. Дипломат также подчеркнул, что БРИКС не занимается созданием единой валюты, из-за которой президент США Дональд Трамп грозил стопроцентными пошлинами странам-участницам. По словам су-шерпы РФ в БРИКС, никто в альянсе не отказался от сотрудничества после угроз Трампа. Князев подчеркнул, что подобные высказывания со стороны США и Запада только подрывают доверие к доллару и вынуждают страны искать альтернативы. Беседовала Ульяна Мирошкина.– Расскажите пожалуйста о целях и задачах рабочей поездки в Индонезию.– Рабочая поездка в Индонезию была в рамках наших традиционных дружеских связей с нашими индонезийскими партнерами. Индонезия подала заявку, по итогам которой стала полноправным членом БРИКС 1 января. Как стране, председательствовавшей в БРИКС в 2024 году, нам выпала честь провести консультацию по этому поводу с другими партнерами по БРИКС.По просьбе наших индонезийских коллег мы подробно рассказали им, как работает БРИКС, какие есть направления сотрудничества, какие есть механизмы взаимодействия во всех трех основных направлениях стратегического партнерства БРИКС – то есть политика и безопасность, экономика и финансы, а также культурно-гуманитарное сотрудничество и контакты между простыми людьми. У нас состоялся очень плодотворный контакт с заместителем министра иностранных дел Индонезии и его командой, по их просьбе мы провели брифинг для представителей более сорока индонезийских ведомств и организаций, которым предстоит подключиться к механизмам взаимодействия, диалога и сотрудничества в рамках БРИКС. Надеемся, что наш брифинг поможет индонезийским друзьям органично встроиться во взаимодействие БРИКС.С приемом в БРИКС новых стран-членов это является одной из важнейших задач председательства БРИКС – в прошлом году нашего, когда были приняты и вошли в БРИКС пять стран, теперь к ним присоединилась Индонезия. И эта задача от нас переходит к нашим бразильским коллегам, которые председательствуют в БРИКС с 1 января в течение всего 2025 года.– Как проходил процесс перехода Индонезии из статуса страны-партнера, о котором говорилось ранее, в статус полноценного членства в БРИКС?– Не совсем верно говорить, что Индонезия перешла из одного статуса в другой. Индонезия подала первую заявку на полноценное вступление в БРИКС еще в 2023 году, перед саммитом в Йоханнесбурге. И на саммите в Йоханнесбурге все члены БРИКС были близки к тому, что принять решение по приглашению Индонезии в полноправные члены объединения. Однако в последний момент партнеры из Индонезии попросили отложить рассмотрение их заявки до того, как новое правительство Индонезии будет сформировано, то есть после выборов президента, которые состоялись в марте прошлого года. Как известно, инаугурация президента Индонезии была 21 октября прошлого года.Президент Прабово Субианто направил на саммит БРИКС в Казани своего специального представителя, министра иностранных дел Сугионо, который передал Сергею Викторовичу Лаврову послание о том, что Индонезия хотела бы стать полноправным членом БРИКС. То есть это было продолжение и подтверждение той заявки, которая была раньше. В этой связи наша работа по рассмотрению заявки Индонезии в значительной степени упростилась тем, что понимание решения уже имелось. Новые члены БРИКС подтвердили, что они присоединяются к этому решению. Соответственно, соблюдая все процедуры, мы вышли на решение о приеме Индонезии в БРИКС, которое было объявлено уже бразильским председательством в начале января, поскольку подтверждение их интереса пришло уже в ходе саммита.Перед саммитом одной из задач нашего председательства было, в соответствии с поручением, которое лидеры дали в Йоханнесбурге, создание новой категории стран-партнеров БРИКС, и в том числе согласование списка потенциальных кандидатов на приглашение в эту категорию. К саммиту эту задачу вместе со всеми членами БРИКС нам удалось реализовать. И для новой категории стран-партнеров список потенциальных кандидатов был согласован, представлен на саммите в Казани лидерам, которые его одобрили и утвердили.То есть это были два параллельных процесса, это не было переходом из одной категории в другую. Нет никакого автоматизма в переходе из категории партнеров в категорию полноправных членов. Это два самостоятельных статуса, два самостоятельных процесса. Мы очень ценим, что в числе девяти государств, подтвердивших свое согласие и позитивную реакцию на приглашение в новую категорию стран-партнеров, есть такие близкие нам страны, как Белоруссия, Казахстан, Узбекистан. Мы всячески содействуем укреплению их взаимодействия с БРИКС. А дальнейшие перспективы будут зависеть от них самих.Также надо помнить, что все решения БРИКС принимаются на основе консенсуса. Одним из приоритетов российского председательства была консолидация партнерства БРИКС в более широком составе. Нецелесообразно гнаться за цифрами и зацикливаться на них. Важнейшей задачей является консолидация, повышение эффективности и результативности нашего стратегического партнерства в рамках объединения.– Что касается Белоруссии, можно ли рассчитывать на скорые сроки ее вступления в БРИКС?– Здесь невозможно строить какие-либо искусственные сроки. Как я уже сказал, мы приветствуем интерес и готовы содействовать укреплению взаимодействия Белоруссии с БРИКС. Белоруссия стала государством-партнером БРИКС, все решения в объединении принимаются консенсусом. Если белорусские друзья будут работать над этим, мы готовы оказывать им содействие. Сколько это займет времени – посмотрим.– Павел Русланович, какие перспективы вы видите у Индонезии в БРИКС?– Индонезия является одним из видных лидеров среди государств Глобального Юга и Востока. Эта страна – одно из ведущих государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Индонезия также входит в десятку ведущих экономик мира (на восьмом месте по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности МВФ и ВБ – ред.). Мы видим, какое большое внимание индонезийские друзья уделяют задаче по интеграции в БРИКС, они подошли к этой работе очень организованно. Поэтому я думаю, что БРИКС очень серьезно обогатился с вхождением Индонезии в объединение. Рассчитываем, что и индонезийские партнеры в полной мере воспользуются теми возможностями, которые дают наше взаимодействие и сотрудничество в объединении для развития как связей с другими членами БРИКС, так и в нашем общем стремлении укрепить голос и позиции Глобального Юга в современных международных делах.По целому ряду вопросов мы сталкиваемся со схожими вызовами. В том числе с искусственными препятствиями на пути экспорта и торговых связей с нашими партнерами. Я имею в виду и те приемы, которые используются для недобросовестной конкуренции – те препятствия, которые создаются индонезийскому экспорту, например, Евросоюзом. Они якобы призваны выступить корректирующим механизмом по углеродным выбросам, а на самом деле создают искусственные преимущества для Европы. Но это только один пример из множества.Мы не рассматриваем вхождение Индонезии в БРИКС как шаг, направленный против кого-то. Напротив, это направлено на позитивное сотрудничество, развитие наших связей и партнерства по очень широкому спектру вопросов.– Есть ли ясность с членством Саудовской Аравии в БРИКС? Когда они станут полноценным членом организации?– Россия исходит из того, что Саудовская Аравия вошла в БРИКС в качестве полноценного члена с 1 января 2024 года. Саудовские коллеги участвуют в ряде мероприятий, присутствуют на встречах шерп, а также были на сессиях в формате "аутрич"/"БРИКС+" саммита в Казани и заседания министров иностранных дел. Они информировали о том, что продолжают внутренние процедуры и обсуждают, как оформить членство в БРИКС, и как имеющиеся договоренности соотносятся с их обязательствами в других форматах. Мы спокойно и с уважением относимся к тому, что им для этого необходимы дополнительные процедуры и дополнительное время. Мы не делаем из этого какого-то острого вопроса и спокойно ожидаем, когда они определятся. Сами они называют свой статус "приглашенное государство". В каком-то смысле они действительно остаются в этом состоянии, хотя такого формата не существует и не вводилось. Уверены, что в свое время коллеги из Саудовской Аравий примут соответствующее решение.– На какой стадии сейчас находится создание новых инвестиционных платформ?– В прошлом году было заявлено, что мы создаем инвестиционные платформы, но как таковое сотрудничество в сфере инвестиций не является чем-то новым. В том числе оно уже давно рассматривается как по линии министерства финансов, так и по линии министерства экономического развития. Есть, например, такой рабочий орган, который давно и эффективно работает, – контактная группы по экономике, торговле и инвестициям. Это большая и серьезная работа, она ведется и продолжается.– Недавно президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами в случае попытки заменить доллар новой валютой или какой-либо из существующих валют. Как вы считаете, исполнение этого возможно, или это не подкрепленные ничем угрозы?– Комментировать за нового президента США – что он может сделать, что нет – сложно. Могу сказать только, что сотрудничество стран БРИКС в финансовом сфере не направлено против кого-то, и даже против того же доллара. Страны БРИКС работают над тем, чтобы облегчить и улучшить условия для дальнейшего развития и расширения торговли между собой и другими странами. В числе мер, которые прорабатываются, есть повышение доли расчетов в национальных валютах. Это уже делается – на двухсторонней основе и не только странами БРИКС.Президент Трамп обещал ввести стопроцентные пошлины против стран БРИКС, если они введут единую валюту. Как уже сказал специальный представитель и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Сергеевич Песков, страны БРИКС в практическом плане не занимаются созданием единой общей валюты БРИКС. Это экономически не вполне реалистично.То есть, как идея это может существовать, но для того, чтобы была единая валюта БРИКС, вначале нужно создать единый эмиссионный центр для всех стран БРИКС. Это несколько трудно себе представить – как можно будет подвести под единый Центробанк все страны БРИКС и выпустить общую для всех валюту. Это означало бы унификацию экономических политик, унификацию эмиссионных механизмов. Это может быть задача на очень далекое будущее, но в данном случае об этом речь не идет. Речь идет о создании и укреплении развития расчетов в национальных валютах, о создании надежных механизмов трансграничных расчетов, которые бы не были подвержены влиянию и проискам третьих стран.Также хотел бы обратить внимание на то, что роль доллара как мировой валюты в первую очередь основана на доверии, на вере в то, что это та валюта, которую все могут использовать в своих расчетах. Те действия, которые предпринимают в американской администрации и на Западе в целом, скорее подрывают это доверие и заставляют страны думать о том, какие другие инструменты они могут использовать.В этом же ряду стоят заявления о том, что стопроцентные пошлины будут введены в ответ на создание неких единых валют. Доллар укрепляется за счет его использования в расчетах, а вовсе не за счет угроз против тех, кто якобы может ему как-то навредить.– То есть этими угрозами был достигнут обратный эффект?– По крайней мере я не могу сказать, что кто-нибудь на данный момент отказывался бы от сотрудничества из-за этих угроз. Те более, что они обращены против чего-то, чего не существует. Может или не может это быть в будущем – это покажет жизнь. В какой-то отдаленной перспективе – почему бы и нет? Хотя в практическом плане и в ближайшей перспективе – вряд ли. И сейчас БРИКС не занимается созданием единой валюты.– Но при этом президент Дональд Трамп высказывает новые угрозы.– Наступательный стиль Трампа сейчас ярко проявился и в отношении Гренландии, и в отношении Канады, и в отношении Панамы, и в отношении Латинской Америки. Что касается Палестины, мы также видели предложения по переселению части палестинцев из сектора Газа. Эти предложения были отвергнуты и самими палестинцами, и арабскими государствами, и мусульманскими странами, включая Индонезию. Насильственное перемещение гражданского населения никогда не было чем-то, с чем можно было бы согласиться. Мы исходим из того, что принятая и одобренная ООН цель урегулирования палестинского вопроса основана на создании двух государств. В соответствии с этой схемой должно быть создано палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет жить в мире и безопасности с израильским государством. Эта схема остается полностью в силе.Надеемся, что соглашение по прекращению огня будет соблюдаться, что будут освобождены в том числе и несколько заложников с российскими корнями. Рассчитываем, что будут согласованы и выстроены те пути восстановления, которые необходимы в условиях гуманитарной катастрофы в секторе Газа, вызванной действиями Израиля.

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Наталья Макарова

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