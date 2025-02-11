https://ria.ru/20250211/klichko-1998667073.html

В Госдуме прокомментировали слова Кличко о завершении конфликта на Украине

В Госдуме прокомментировали слова Кличко о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 11.02.2025

В Госдуме прокомментировали слова Кличко о завершении конфликта на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на свое знаменитое косноязычие, обладает инстинктом политического выживания, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:28:00+03:00

2025-02-11T16:28:00+03:00

2025-02-11T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на свое знаменитое косноязычие, обладает инстинктом политического выживания, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что конфликт на Украине может закончиться через два месяца болезненным компромиссом. "Среди украинских политиков начинается негласное соревнование, кто первым присягнет новому, изменившемуся, положению вещей, и признает провальность политики Зеленского. Кличко, несмотря на свое знаменитое косноязычие, обладает инстинктом политического выживания. И делает сейчас первые шаги в направлении этого выживания - признает грядущий крах Зеленского и Украины, ведомой им в пропасть", - сообщила она. По словам депутата Госдумы, совершенно очевидно, что большинство украинцев измотано противостоянием с Россией, в стране истощены человеческие и материальные ресурсы, в том время как "адепт фашистского режима" Владимир Зеленский ведет свою страну к краху и краю пропасти. И в этом крахе виноват лишь он один, что понимает каждый украинец, считает Чемерис. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1997804707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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