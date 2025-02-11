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В Госдуме прокомментировали слова Кличко о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/klichko-1998667073.html
В Госдуме прокомментировали слова Кличко о завершении конфликта на Украине
В Госдуме прокомментировали слова Кличко о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 11.02.2025
В Госдуме прокомментировали слова Кличко о завершении конфликта на Украине
Мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на свое знаменитое косноязычие, обладает инстинктом политического выживания, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:28:00+03:00
2025-02-11T16:28:00+03:00
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виталий кличко
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на свое знаменитое косноязычие, обладает инстинктом политического выживания, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что конфликт на Украине может закончиться через два месяца болезненным компромиссом. "Среди украинских политиков начинается негласное соревнование, кто первым присягнет новому, изменившемуся, положению вещей, и признает провальность политики Зеленского. Кличко, несмотря на свое знаменитое косноязычие, обладает инстинктом политического выживания. И делает сейчас первые шаги в направлении этого выживания - признает грядущий крах Зеленского и Украины, ведомой им в пропасть", - сообщила она. По словам депутата Госдумы, совершенно очевидно, что большинство украинцев измотано противостоянием с Россией, в стране истощены человеческие и материальные ресурсы, в том время как "адепт фашистского режима" Владимир Зеленский ведет свою страну к краху и краю пропасти. И в этом крахе виноват лишь он один, что понимает каждый украинец, считает Чемерис. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1997804707.html
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в мире, россия, украина, киев, виталий кличко, владимир зеленский, госдума рф, страна.ua, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Страна.ua, НАТО
В Госдуме прокомментировали слова Кличко о завершении конфликта на Украине

Депутат ГД Чемерис: Кличко обладает инстинктом политического выживания

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на свое знаменитое косноязычие, обладает инстинктом политического выживания, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что конфликт на Украине может закончиться через два месяца болезненным компромиссом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Страх и отчаяние Незалежной: украинцы устали воевать
28 ноября 2024, 08:00
"Среди украинских политиков начинается негласное соревнование, кто первым присягнет новому, изменившемуся, положению вещей, и признает провальность политики Зеленского. Кличко, несмотря на свое знаменитое косноязычие, обладает инстинктом политического выживания. И делает сейчас первые шаги в направлении этого выживания - признает грядущий крах Зеленского и Украины, ведомой им в пропасть", - сообщила она.
По словам депутата Госдумы, совершенно очевидно, что большинство украинцев измотано противостоянием с Россией, в стране истощены человеческие и материальные ресурсы, в том время как "адепт фашистского режима" Владимир Зеленский ведет свою страну к краху и краю пропасти. И в этом крахе виноват лишь он один, что понимает каждый украинец, считает Чемерис.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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7 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВиталий КличкоВладимир ЗеленскийГосдума РФСтрана.uaНАТО
 
 
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