Кличко назвал неожиданные сроки завершения конфликта на Украине
Мэр Киева Кличко: конфликт на Украине может закончиться через два месяца
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине может закончиться через два месяца болезненным компромиссом, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Об пишет издание "Страна.ua".
"Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это сложно назвать позитивными", — сказал он.
"Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это сложно назвать позитивными", — сказал он.
Кличко добавил, что итог может быть очень болезненным для каждого украинца.
После окончания конфликта, по его мнению, будут проведены выборы, где может быть "борьба на уничтожение".
"Я очень боюсь, чтобы не было каких-то беспорядков в этом направлении, и не дай бог говорить про какое-то общественное противостояние...", — сказал он.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
После окончания конфликта, по его мнению, будут проведены выборы, где может быть "борьба на уничтожение".
"Я очень боюсь, чтобы не было каких-то беспорядков в этом направлении, и не дай бог говорить про какое-то общественное противостояние...", — сказал он.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.