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В Китае оценили план Трампа по сектору Газа

В Китае оценили план Трампа по сектору Газа - РИА Новости, 11.02.2025

В Китае оценили план Трампа по сектору Газа

План президента США Дональда Трампа по сектору Газа принесет региону только больше войн и страданий, пишет газета China Daily. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:58:00+03:00

2025-02-11T08:58:00+03:00

2025-02-11T08:58:00+03:00

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ПЕКИН, 11 фев — РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по сектору Газа принесет региону только больше войн и страданий, пишет газета China Daily. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично. "План Трампа для послевоенной Газы, как сказал (израильский премьер-министр Биньямин - ред.) Нетаньяху, действительно может "открыть много возможностей" для Израиля. Но возможности включают в себя больше войн и страданий для региона, включая Израиль", - пишут авторы статьи. Авторы подчеркивают, что Газа принадлежит палестинскому народу, а не США, является "неотъемлемой частью территории Палестины, а не разменной монетой в политических играх между Тель-Авивом и Вашингтоном". "Международное сообщество, включая США, должно объединить усилия, чтобы сделать Газу лучше, а не хуже. Газе нужна гуманитарная помощь и помощь в восстановлении", - говорится в тексте. Пекин неоднократно подчеркивал, что план "Два государства для двух народов" является основным решением конфликта. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь ранее заявлял, что Китай выступает против принудительного переселения жителей Газы. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли более 47 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250208/hamas-1998112780.html

https://ria.ru/20250210/kreml-1998377656.html

https://ria.ru/20250206/gaza-1997726595.html

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