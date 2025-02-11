https://ria.ru/20250211/kinschak-1998670692.html

Александр Кинщак: Сирия – не место для сведения геополитических счетов

Александр Кинщак: Сирия – не место для сведения геополитических счетов - РИА Новости, 11.02.2025

Александр Кинщак: Сирия – не место для сведения геополитических счетов

Россия готова восстанавливать энергетическую и транспортную инфраструктуру в Сирии, разрушенную за годы гражданской войны, новые сирийские власти в этом тоже... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:30:00+03:00

2025-02-11T17:30:00+03:00

2025-02-11T17:30:00+03:00

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Россия готова восстанавливать энергетическую и транспортную инфраструктуру в Сирии, разрушенную за годы гражданской войны, новые сирийские власти в этом тоже заинтересованы. О том, какие могут быть условия для начала такого сотрудничества, когда западные страны снимут санкции с Сирии, и как идет политический процесс в стране после ухода Башара Асада с поста президента, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.– В 2023 году было заключено российско-сирийское соглашение об экономическом партнерстве, которое, в частности, предусматривало совместную реализацию ряда инвестиционных проектов. Продолжится ли деловое взаимодействие с новыми властями Сирии?– Заключение в октябре 2023 года межправительственного соглашения о расширении торгово-экономического сотрудничества стало важным событием в контексте нашего взаимодействия с Сирией. Оно предусматривает реализацию совместных проектов в критически значимых областях национального хозяйства САР и отвечает интересам ее постконфликтного восстановления.Перспективы возобновления в новых условиях двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере подробно обсуждались в ходе состоявшегося 28 января визита в Дамаск российской межведомственной делегации во главе со специальным представителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Богдановым. Этот конструктивный диалог будет продолжен.Солидные заделы для наращивания российско-сирийского делового взаимодействия имеются в целом ряде отраслей. Наша страна внесла значительный вклад в становление промышленного сектора Сирии. Многие объекты энергетической и транспортной инфраструктуры были построены при участии советских и российских специалистов. При их создании использовались отечественные технологии и оборудование. Компании из России могли бы подключиться к восстановлению и модернизации этих объектов. С сирийской стороны имеется заинтересованность в возобновлении такого сотрудничества. Мы также к этому готовы при том понимании, что конкретные проекты и формы двусторонней деловой кооперации должны обсуждаться по линии профильных ведомств и компаний с учетом развития ситуации "на земле".– Какой вклад может внести Россия в международные усилия, предпринимаемые в интересах сирийского урегулирования?– С первых дней кризиса Россия прилагает активные усилия для содействия комплексному политическому урегулированию в Сирии. В этих целях поддерживаем тесные и доверительные контакты с различными сирийскими политическими силами, а также с конструктивно настроенными партнерами на международной арене.Сейчас, после драматических изменений военно-политической ситуации в Сирии такая коллективная работа в интересах содействия нормализации в САР особенно востребована. Видим попытки искусственно изолировать Россию и другие влиятельные государства от создаваемых многосторонних механизмов сопровождения сирийского урегулирования. Считаем это контрпродуктивным. Мы всегда выступали против превращения САР в арену для геополитического соперничества и сведения счетов между различными странами. Исходим из того, что необходимо вести дело к созыву широкой международной конференции по Сирии с участием всех заинтересованных внешних игроков. Рассчитываем, что выдвинувший эту идею спецпосланник генсекретаря ООН Гейр Педерсен активизирует усилия в целях ее практической реализации.При этом по-прежнему убеждены, что определять будущее Сирии должны сами сирийцы в рамках максимально инклюзивного и транспарентного политического процесса на основе широкого общенационального диалога. В этом деле важно обеспечить учет интересов всех политических сил и этноконфессиональных групп сирийского общества. Только руководствуясь таким подходом, можно найти формулу долгосрочной стабилизации в ситуации в САР и вернуть страну на траекторию устойчивого развития.– Ожидается ли с учетом смены власти в Сирии полное снятие санкций в отношении Дамаска? Как отразится на социально-экономическом положении САР их дальнейшее сохранение?– Хотел бы начать с того, что никаких международно признанных санкций в отношении Сирии нет. США, Евросоюз, Великобритания и их союзники ради достижения собственных геополитических целей в одностороннем порядке приняли многочисленные экономические ограничительные меры против САР. Эти рестрикции лишены какой-либо международно-правовой основы, так как введены в обход СБ ООН. Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности на протяжении многих лет неизменно выступала против принятия подобного рода решений в отношении САР. При этом мы исходили и исходим из того, что в результате санкционного давления Запада на Сирию в первую очередь страдают простые граждане этой страны.Вводившиеся в разное время под различными предлогами удушающие санкции против Дамаска дали кумулятивный эффект и стали одной из главных причин обвальной деградации социально-экономического положения в САР. Спровоцировали обесценивание национальной валюты, многократный рост стоимости продуктов питания и товаров первой необходимости. В условиях масштабного вооруженного конфликта сирийские медучреждения столкнулись с нехваткой лекарств и оборудования.Все это привело к массовому недовольству населения и росту антирежимных настроений. В результате прежнее руководство во главе с президентом Башаром Асадом было свергнуто, и к власти пришли его противники, чего так долго добивались США и их союзники. Однако и теперь они не торопятся и, по-видимому, не будут торопиться с началом демонтажа санкционного режима.Все ведущие страны региона активно и настойчиво призывают американцев и европейцев к отмене односторонних нелегитимных ограничений на торгово-экономическое сотрудничество с Дамаском. Поскольку хорошо понимают, что они препятствуют постконфликтному восстановлению в Сирии. Этот вопрос был одним из центральных на состоявшейся в Эр-Рияде 12 января 2025 года международной встрече по сирийскому урегулированию. Мы также его регулярно поднимаем, в том числе в ходе дискуссий в рамках Совета Безопасности.Однако уверенности в том, что к этой здравой логике прислушаются на Западе, у нас нет. Пока там предпочитают ограничиваться введением временных исключений и изъятий из общего массива санкций "для гуманитарных целей", сохраняя при этом рычаги давления на уже новые сирийские власти.

https://ria.ru/20250210/diplomatiya-1998379057.html

https://ria.ru/20250210/siriya-1998451553.html

https://ria.ru/20250204/siriya-1997396089.html

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интервью, в мире, сирия, россия, международные отношения