https://ria.ru/20250211/kino-1998687542.html

"Москва слезам не верит" снова в кино. Неизвестные факты о любимом фильме

"Москва слезам не верит" снова в кино. Неизвестные факты о любимом фильме - РИА Новости, 11.02.2025

"Москва слезам не верит" снова в кино. Неизвестные факты о любимом фильме

На большие экраны вновь, уже в отреставрированном виде, вышла "Москва слезам не верит". У картины Владимира Меньшова круглая дата — со дня премьеры прошло 45... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T18:05:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Жанна Старицына. На большие экраны вновь, уже в отреставрированном виде, вышла "Москва слезам не верит". У картины Владимира Меньшова круглая дата — со дня премьеры прошло 45 лет. О том, как снимали советскую классику, — в материале РИА Новости.Проблемы на стартеСценарий "Дважды солгавшей", который лег в основу фильма, Валентин Черных написал за 19 дней. Но он не понравился ни Владимиру Меньшову, ни Вере Алентовой — там было мало бытовых деталей, остроумных реплик, сюжетных линий. Меньшов значительно дописал историю, глубже проработал характеры персонажей, добавил забавных сцен. Например, отправил главную героиню Катерину Тихомирову в клуб знакомств вместо скучного приема избирателей, который был в оригинальной версии.Но сниматься в фильме все равно не хотели: от проекта отказались несколько известных актрис. Одной из немногих, кто сразу согласилась на роль, стала Ирина Муравьева. Ей понравилась ее бойкая и острая на язык героиня. Людмила дерзко говорила Иннокентию Смоктуновскому, что тот "поздновато начинает" актерскую карьеру, и учила Катерину "ляпать, но ляпать уверенно — тогда это называется точка зрения". А вахтершу в общежитии — отвечать по телефону: "Хеллоу!". Кстати, вахтершу сыграла легендарная советская актриса Зоя Федорова — эта роль для нее стала последней.Цитаты от Людмилы Свиридовой (героини Ирины Муравьевой)"А, это у нас бабушка шутит. К нам вчера гости из Новосибирска приехали, так она нашу квартиру общежитием стала называть"."Все в Москву лезут, будто она резиновая"."Не учи меня жить, лучше помоги материально!""Все, засосало мещанское болото!""Полюбить — так королеву! Проиграть — так миллион!""С бумагой в стране напряженка!""У меня станок сломался, который деньги печатает"."А я оптимистка. Мне вот недавно сказали: на кладбище хорошо знакомиться — с вдовцами. Приглядишь кого-нибудь поинтеллигентней"."У тебя все по правилам, а в жизни еще лотерея есть"."Ну ладно, ладно. Москва слезам не верит".Поиск актеровГошу тоже нашли не сразу — сперва пробовали Олега Ефремова и Виталия Соломина. Затем Меньшов увидел картину "Дорогой мой человек" с Алексеем Баталовым и понял, что нашел своего героя. Но была проблема в возрасте: по сюжету Гоше около 40 лет, а Баталову на момент съемок — за 50. Компьютерных технологий тогда не было, и омолаживали актера по старинке — с помощью модных молодежных джинсов и парика.Для кого пробы не проводились, так это для Натальи Вавиловой — в роли Александры Меньшов видел только ее. Она уже снималась у режиссера в фильме "Розыгрыш". Но родители Натальи были категорически против. Она училась на курсах при Министерстве иностранных дел, считалось, что "несерьезные" киношные дела отвлекают ее от успешного будущего. На помощь пришел Алексей Баталов — он лично попросил родителей, ему отказать не смогли.Веселая атмосфера и вырезанные кадрыЗато после съемок все актеры вспоминали о фильме с удовольствием — процесс шел легко и весело. Муравьева со смехом рассказывала, как в сцене с клубничной маской ее мазали вареньем. Картину снимали зимой, и свежих ягод было не достать. Муравьевой нанесли на лицо сладость, сделали несколько дублей и объявили перерыв. Так с маской она и пошла обедать в буфет "Мосфильма".В конце фильма Людмила осталась одна из-за неудачного брака с хоккеистом. Владимир Меньшов планировал показать их счастливую жизнь — взлет карьеры спортсмена и его удачные матчи, но в финальный монтаж эти кадры так и не попали. Интересно, что Александр Фатюшин так вжился в роль, что его в действительности принимали за хоккеиста, хотя самому актеру больше по душе был футбол.В эпизодических ролях в картине появились Владимир Басов, Олег Табаков и Евгения Ханаева — она сыграла мать оператора Рудольфа. Должен был быть и отец, но в фильме он упоминается лишь косвенно.Гоголевский бульвар и холодная коммуналкаВ кадре то и дело мелькают столичные виды — памятник Владимиру Маяковскому, высотка на Кудринской площади, Гоголевский бульвар. Большинство интерьерных сцен снимали в павильонах "Мосфильма", но были и реальные локации. Муравьеву снимали в читальном зале Российской государственной библиотеки, а работу Катерины — в цехах предприятия по производству химической промышленности в Клину.Реальные испытанияДля сцены в коммуналке, где Гоша и Николай чистят воблу, использовали дом в районе Сретенки. Его готовили к сносу, жильцов в нем почти не осталось."Все было хорошо, мы быстро поставили свет, но холодно — отопления не было. Баталову досталось, потому что он сидит там в тапочках на босу ногу и халате на голое тело. Ему было холодновато, а он был нездоров. Я помню, что мы немного волновались", — говорил Владимир Меньшов.Мировое признаниеВ 1981 году картина получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Успеха за рубежом не ожидали: в СССР критики приняли картину не сразу. Говорили, что история слишком мелодраматичная. Зато обычный зритель от фильма был в восторге — за год его посмотрели около 90 миллионов человек. Персонажи и ситуации были близки и понятны людям вне зависимости от их национальности. Вера Алентова вспоминала, что реакция на фильм у женщин была примерно одинаковой — все узнавали в картине себя. Даже африканки с кольцами в носу подходили к ней и говорили, что показана "абсолютно их судьба".До сих пор фильм с удовольствием пересматривают, а цитаты "Чтобы стать генеральшей, нужно выйти замуж за лейтенанта" и "В 40 лет жизнь только начинается" помнят наизусть.

https://ria.ru/20250211/oskar-1997845446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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