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СМИ: в Киеве считают, что администрация Трампа хочет сместить Зеленского - РИА Новости, 11.02.2025
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17:42 11.02.2025 (обновлено: 18:36 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/kiev-1998690677.html
СМИ: в Киеве считают, что администрация Трампа хочет сместить Зеленского
СМИ: в Киеве считают, что администрация Трампа хочет сместить Зеленского - РИА Новости, 11.02.2025
СМИ: в Киеве считают, что администрация Трампа хочет сместить Зеленского
В Киеве полагают, что администрация президента США Дональда Трампа хочет сместить Владимира Зеленского с занимаемого поста, пишет газета Postimees. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:42:00+03:00
2025-02-11T18:36:00+03:00
в мире
киев
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Киеве полагают, что администрация президента США Дональда Трампа хочет сместить Владимира Зеленского с занимаемого поста, пишет газета Postimees. "Сообщения от новой администрации США кажутся Киеву довольно странными, особенно недавний намек команды Трампа на то, что в этом году &lt;…&gt; обязательно нужно провести выборы", — говорится в публикации. Источник, связанный с командой Зеленского, заявил газете, что считает разговоры о выборах свидетельством желания руководства в Вашингтоне сместить Зеленского. По мнению собеседника издания, в Белом доме главу киевского режима считают неудобным для проведения мирных переговоров. В начале февраля агентство Рейтер сообщило, что команда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией. Предполагается, что их победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года, но выборы президента на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер. При этом, по его словам, Россия готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины, в том числе и с Зеленским, если он победит на выборах. Однако для этого киевские власти должны найти способ отменить указ, запрещающий им вступать в переговоры с Москвой, а для проведения президентских выборов им нужно также отменить военное положение.В середине июня президент России выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20250208/zelenskiy-1998102193.html
https://ria.ru/20250211/peregovory-1998515453.html
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в мире, киев, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Киев, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
СМИ: в Киеве считают, что администрация Трампа хочет сместить Зеленского

В Киеве считают, что администрация Трампа хочет сместить Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Киеве полагают, что администрация президента США Дональда Трампа хочет сместить Владимира Зеленского с занимаемого поста, пишет газета Postimees.
«
"Сообщения от новой администрации США кажутся Киеву довольно странными, особенно недавний намек команды Трампа на то, что в этом году <…> обязательно нужно провести выборы", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
"Черная метка": в Раде назвали дату, когда США "закроют" вопрос Зеленского
8 февраля, 05:11
Источник, связанный с командой Зеленского, заявил газете, что считает разговоры о выборах свидетельством желания руководства в Вашингтоне сместить Зеленского. По мнению собеседника издания, в Белом доме главу киевского режима считают неудобным для проведения мирных переговоров.
В начале февраля агентство Рейтер сообщило, что команда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией. Предполагается, что их победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года, но выборы президента на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В США рассказали, что Трамп и Путин хотят сделать с Зеленским
Вчера, 00:50
Как отмечал Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер. При этом, по его словам, Россия готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины, в том числе и с Зеленским, если он победит на выборах. Однако для этого киевские власти должны найти способ отменить указ, запрещающий им вступать в переговоры с Москвой, а для проведения президентских выборов им нужно также отменить военное положение.
В середине июня президент России выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Неадекватный Зеленский не оставляет Штатам выбора
7 февраля, 08:00
 
В миреКиевСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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