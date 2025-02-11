СМИ: в Киеве считают, что администрация Трампа хочет сместить Зеленского
В Киеве считают, что администрация Трампа хочет сместить Зеленского
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Киеве полагают, что администрация президента США Дональда Трампа хочет сместить Владимира Зеленского с занимаемого поста, пишет газета Postimees.
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"Сообщения от новой администрации США кажутся Киеву довольно странными, особенно недавний намек команды Трампа на то, что в этом году <…> обязательно нужно провести выборы", — говорится в публикации.
Источник, связанный с командой Зеленского, заявил газете, что считает разговоры о выборах свидетельством желания руководства в Вашингтоне сместить Зеленского. По мнению собеседника издания, в Белом доме главу киевского режима считают неудобным для проведения мирных переговоров.
В начале февраля агентство Рейтер сообщило, что команда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией. Предполагается, что их победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года, но выборы президента на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как отмечал Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер. При этом, по его словам, Россия готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины, в том числе и с Зеленским, если он победит на выборах. Однако для этого киевские власти должны найти способ отменить указ, запрещающий им вступать в переговоры с Москвой, а для проведения президентских выборов им нужно также отменить военное положение.
В середине июня президент России выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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