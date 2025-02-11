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В Киеве не верят в гарантии безопасности от Запада, сообщили СМИ
В Киеве не верят в гарантии безопасности от Запада, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
В Киеве не верят в гарантии безопасности от Запада, сообщили СМИ
В Киеве не верят в гарантии безопасности от Запада, в том числе в членство в НАТО, сообщает газета Postimees, которая ссылается на украинских чиновников. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:29:00+03:00
2025-02-11T17:29:00+03:00
2025-02-11T17:49:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Киеве не верят в гарантии безопасности от Запада, в том числе в членство в НАТО, сообщает газета Postimees, которая ссылается на украинских чиновников. Владимир Зеленский 10 января заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с РФ в этом году. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 12 января обнародовал список главных задач на 2025 год, среди которых прописано продвижение переговоров о вступлении в ЕС и НАТО. "Некоторые представители украинской элиты неожиданно признались, что не верят в западные гарантии, даже если они будут закреплены на бумаге и подписаны. Более того, они не считают надежной защитой даже членство в НАТО", - говорится в публикации издания. В материале отмечается, что на Украине не уверены, что 5-я статья устава альянса о коллективной обороне сработает в случае ее активации. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, андрей сибига, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Сибига, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
В Киеве не верят в гарантии безопасности от Запада, сообщили СМИ
В Киеве не верят в гарантии безопасности от Запада, включая НАТО