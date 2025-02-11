https://ria.ru/20250211/khusity-1998690242.html

Лидер хуситов пригрозил возобновить атаки на Израиль

Лидер хуситов пригрозил возобновить атаки на Израиль - РИА Новости, 11.02.2025

Лидер хуситов пригрозил возобновить атаки на Израиль

Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси пригрозил возобновить атаки на Израиль в случае прекращения... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:40:00+03:00

2025-02-11T17:40:00+03:00

2025-02-11T18:15:00+03:00

в мире

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ДОХА, 11 фев — РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси пригрозил возобновить атаки на Израиль в случае прекращения перемирия в секторе Газа и Ливане."Мы подтверждаем нашу позицию в поддержку палестинского народа, держа руку на спусковом крючке, и мы будем присутствовать, если израильский враг вернется к эскалации против сектора Газа", — привели его слова в Telegram-канале движения.Говоря о планах президента США Дональда Трампа выселить палестинцев из сектора Газа и превратить его в международный курорт под управлением Вашингтона, аль-Хуси отметил, что такое предложение "иррационально, и на него не надо отвечать, потому что оно вызывает неодобрение в Европе и на международном уровне".Лидер хуситов также заявил, что движение следит за ситуацией в Ливане и продолжит оказывать поддержку местным жителям и ополчению.В понедельник представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение отложило запланированное на субботу освобождение заложников из-за несоблюдения Израилем соглашения. В числе нарушений он отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, стрельбу по ним и проблемы, которые возникают у Тель-Авива с доставкой гуманитарной помощи в анклав.Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников и призвало посредников оказать давление на Тель-Авив, чтобы обмен прошел в срок.В свою очередь, президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе "разразится ад".Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Тель-Авивом и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, состоялись пять обменов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.

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https://ria.ru/20250208/netanjahu-1998201357.html

https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html

https://ria.ru/20250211/konflikt-1915630213.html

сша

ливан

йемен

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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