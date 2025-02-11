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Лидер хуситов пригрозил возобновить атаки на Израиль - РИА Новости, 11.02.2025
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17:40 11.02.2025 (обновлено: 18:15 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/khusity-1998690242.html
Лидер хуситов пригрозил возобновить атаки на Израиль
Лидер хуситов пригрозил возобновить атаки на Израиль - РИА Новости, 11.02.2025
Лидер хуситов пригрозил возобновить атаки на Израиль
Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси пригрозил возобновить атаки на Израиль в случае прекращения... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:40:00+03:00
2025-02-11T18:15:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
ансар алла
израиль
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ДОХА, 11 фев — РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси пригрозил возобновить атаки на Израиль в случае прекращения перемирия в секторе Газа и Ливане."Мы подтверждаем нашу позицию в поддержку палестинского народа, держа руку на спусковом крючке, и мы будем присутствовать, если израильский враг вернется к эскалации против сектора Газа", — привели его слова в Telegram-канале движения.Говоря о планах президента США Дональда Трампа выселить палестинцев из сектора Газа и превратить его в международный курорт под управлением Вашингтона, аль-Хуси отметил, что такое предложение "иррационально, и на него не надо отвечать, потому что оно вызывает неодобрение в Европе и на международном уровне".Лидер хуситов также заявил, что движение следит за ситуацией в Ливане и продолжит оказывать поддержку местным жителям и ополчению.В понедельник представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение отложило запланированное на субботу освобождение заложников из-за несоблюдения Израилем соглашения. В числе нарушений он отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, стрельбу по ним и проблемы, которые возникают у Тель-Авива с доставкой гуманитарной помощи в анклав.Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников и призвало посредников оказать давление на Тель-Авив, чтобы обмен прошел в срок.В свою очередь, президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе "разразится ад".Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Тель-Авивом и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, состоялись пять обменов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250211/erdogan-1998554096.html
https://ria.ru/20250208/netanjahu-1998201357.html
https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html
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в мире, сша, ливан, йемен, дональд трамп, ансар алла, израиль, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Ливан, Йемен, Дональд Трамп, Ансар Алла, Израиль, Тель-Авив, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Лидер хуситов пригрозил возобновить атаки на Израиль

Лидер движения "Ансар Алла" аль-Хуси пригрозил возобновить атаки на Израиль

© Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы йеменского движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы йеменского движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы йеменского движения "Ансар Алла". Архивное фото
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ДОХА, 11 фев — РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси пригрозил возобновить атаки на Израиль в случае прекращения перемирия в секторе Газа и Ливане.
"Мы подтверждаем нашу позицию в поддержку палестинского народа, держа руку на спусковом крючке, и мы будем присутствовать, если израильский враг вернется к эскалации против сектора Газа", — привели его слова в Telegram-канале движения.
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Эрдоган обвинил Израиль в нарушении обещаний по перемирию в Газе
Вчера, 10:14

После обострения ближневосточного конфликта хуситы атаковали связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, они наносили удары ракетами и беспилотниками по еврейскому государству. Свои действия хуситы объясняли помощью палестинцам. США, Великобритания и Израиль отвечали ракетными ударами по Йемену.

Говоря о планах президента США Дональда Трампа выселить палестинцев из сектора Газа и превратить его в международный курорт под управлением Вашингтона, аль-Хуси отметил, что такое предложение "иррационально, и на него не надо отвечать, потому что оно вызывает неодобрение в Европе и на международном уровне".
Лидер хуситов также заявил, что движение следит за ситуацией в Ливане и продолжит оказывать поддержку местным жителям и ополчению.
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8 февраля, 22:39
В понедельник представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение отложило запланированное на субботу освобождение заложников из-за несоблюдения Израилем соглашения. В числе нарушений он отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, стрельбу по ним и проблемы, которые возникают у Тель-Авива с доставкой гуманитарной помощи в анклав.
Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников и призвало посредников оказать давление на Тель-Авив, чтобы обмен прошел в срок.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе "разразится ад".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
После геноцида — депортация: выход для Газы найден
28 января, 08:00

Перемирие на Ближнем Востоке

С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Тель-Авивом и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, состоялись пять обменов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
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