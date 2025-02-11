Лидер хуситов пригрозил возобновить атаки на Израиль
Лидер движения "Ансар Алла" аль-Хуси пригрозил возобновить атаки на Израиль
© Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы йеменского движения "Ансар Алла"
© Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы йеменского движения "Ансар Алла". Архивное фото
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ДОХА, 11 фев — РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси пригрозил возобновить атаки на Израиль в случае прекращения перемирия в секторе Газа и Ливане.
"Мы подтверждаем нашу позицию в поддержку палестинского народа, держа руку на спусковом крючке, и мы будем присутствовать, если израильский враг вернется к эскалации против сектора Газа", — привели его слова в Telegram-канале движения.
После обострения ближневосточного конфликта хуситы атаковали связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, они наносили удары ракетами и беспилотниками по еврейскому государству. Свои действия хуситы объясняли помощью палестинцам. США, Великобритания и Израиль отвечали ракетными ударами по Йемену.
Говоря о планах президента США Дональда Трампа выселить палестинцев из сектора Газа и превратить его в международный курорт под управлением Вашингтона, аль-Хуси отметил, что такое предложение "иррационально, и на него не надо отвечать, потому что оно вызывает неодобрение в Европе и на международном уровне".
Лидер хуситов также заявил, что движение следит за ситуацией в Ливане и продолжит оказывать поддержку местным жителям и ополчению.
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В понедельник представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение отложило запланированное на субботу освобождение заложников из-за несоблюдения Израилем соглашения. В числе нарушений он отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, стрельбу по ним и проблемы, которые возникают у Тель-Авива с доставкой гуманитарной помощи в анклав.
Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников и призвало посредников оказать давление на Тель-Авив, чтобы обмен прошел в срок.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе "разразится ад".
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Перемирие на Ближнем Востоке
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Тель-Авивом и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, состоялись пять обменов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.