Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/kharkov-1998586158.html
В Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры
В Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.02.2025
В Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в городе Мерефа в Харьковской области после ночных взрывов, сообщает во вторник региональная прокуратура. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:15:00+03:00
2025-02-11T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162792_0:20:1600:920_1920x0_80_0_0_074649807a950032388c69aed1651bb2.jpg
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в городе Мерефа в Харьковской области после ночных взрывов, сообщает во вторник региональная прокуратура. Украинское издание "Страна.ua" в ночь на вторник сообщало, что в городе Мерефа в Харьковской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. "Поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры. Издание "Страна.ua" во вторник сообщало, что ряд районов в Харьковской области обесточен после взрывов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162792_267:0:1600:1000_1920x0_80_0_0_73a194a407fed8950b58d2d1372ff007.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры

Харьковская прокуратура заявила о повреждении объекта инфраструктуры в Мерефе

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара в Харьковской области
Сотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в городе Мерефа в Харьковской области после ночных взрывов, сообщает во вторник региональная прокуратура.
Украинское издание "Страна.ua" в ночь на вторник сообщало, что в городе Мерефа в Харьковской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.
"Поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.
Издание "Страна.ua" во вторник сообщало, что ряд районов в Харьковской области обесточен после взрывов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала