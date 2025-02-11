https://ria.ru/20250211/kharkov-1998586158.html

В Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры

В Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.02.2025

В Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в городе Мерефа в Харьковской области после ночных взрывов, сообщает во вторник региональная прокуратура. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:15:00+03:00

2025-02-11T12:15:00+03:00

2025-02-11T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162792_0:20:1600:920_1920x0_80_0_0_074649807a950032388c69aed1651bb2.jpg

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в городе Мерефа в Харьковской области после ночных взрывов, сообщает во вторник региональная прокуратура. Украинское издание "Страна.ua" в ночь на вторник сообщало, что в городе Мерефа в Харьковской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. "Поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры. Издание "Страна.ua" во вторник сообщало, что ряд районов в Харьковской области обесточен после взрывов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, украина