https://ria.ru/20250211/kharkov-1998586158.html
В Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры
В Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.02.2025
В Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в городе Мерефа в Харьковской области после ночных взрывов, сообщает во вторник региональная прокуратура. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:15:00+03:00
2025-02-11T12:15:00+03:00
2025-02-11T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162792_0:20:1600:920_1920x0_80_0_0_074649807a950032388c69aed1651bb2.jpg
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в городе Мерефа в Харьковской области после ночных взрывов, сообщает во вторник региональная прокуратура. Украинское издание "Страна.ua" в ночь на вторник сообщало, что в городе Мерефа в Харьковской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. "Поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры. Издание "Страна.ua" во вторник сообщало, что ряд районов в Харьковской области обесточен после взрывов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162792_267:0:1600:1000_1920x0_80_0_0_73a194a407fed8950b58d2d1372ff007.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры
Харьковская прокуратура заявила о повреждении объекта инфраструктуры в Мерефе