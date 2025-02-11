Израиль возобновит боевые действия, если ХАМАС не освободит заложников
Нетаньяху: ЦАХАЛ возобновит боевые действия, если ХАМАС не освободит заложников
© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 фев — РИА Новости. Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников к полудню субботы, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в видеообращении.
"Принятое мной и единогласно утвержденное кабинетом решение таково: если ХАМАС не вернет наших заложников до полудня субботы, прекращение огня будет аннулировано и ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия до окончательного разгрома ХАМАС", — сказал он.
Прошлой ночью Нетаньяху отдал приказ израильской армии сосредоточить силы внутри и вокруг сектора Газа.
"Операция проводится в эти часы и будет завершена в ближайшее время", — уточнил премьер.
В понедельник представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что запланированное на субботу, 15 февраля, освобождение заложников отложили из-за несоблюдения Израилем соглашения о перемирии. В числе нарушений он отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть Газы, стрельбу по ним и проблемы, которые возникают у Тель-Авива с доставкой гуманитарной помощи в анклав.
Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников и призвало посредников оказать давление на еврейское государство, чтобы обмен прошел в срок.
Перемирие на Ближнем Востоке
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Тель-Авивом и ХАМАС.
В ходе первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, состоялись пять обменов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод военных ЦАХАЛ.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.