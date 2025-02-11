https://ria.ru/20250211/khamas-1998721439.html

Израиль возобновит боевые действия, если ХАМАС не освободит заложников

Израиль возобновит боевые действия, если ХАМАС не освободит заложников - РИА Новости, 11.02.2025

Израиль возобновит боевые действия, если ХАМАС не освободит заложников

Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников к полудню субботы, заявил премьер-министр еврейского РИА Новости, 11.02.2025

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2025-02-11T21:30:00+03:00

в мире

израиль

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 фев — РИА Новости. Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников к полудню субботы, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в видеообращении."Принятое мной и единогласно утвержденное кабинетом решение таково: если ХАМАС не вернет наших заложников до полудня субботы, прекращение огня будет аннулировано и ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия до окончательного разгрома ХАМАС", — сказал он.Прошлой ночью Нетаньяху отдал приказ израильской армии сосредоточить силы внутри и вокруг сектора Газа. "Операция проводится в эти часы и будет завершена в ближайшее время", — уточнил премьер.В понедельник представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что запланированное на субботу, 15 февраля, освобождение заложников отложили из-за несоблюдения Израилем соглашения о перемирии. В числе нарушений он отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть Газы, стрельбу по ним и проблемы, которые возникают у Тель-Авива с доставкой гуманитарной помощи в анклав.Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников и призвало посредников оказать давление на еврейское государство, чтобы обмен прошел в срок.Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Тель-Авивом и ХАМАС.В ходе первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, состоялись пять обменов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод военных ЦАХАЛ.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.

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https://ria.ru/20250211/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ближний восток, тель-авив