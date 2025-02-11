https://ria.ru/20250211/kennedi-1998521258.html

СМИ: ФБР нашло новые нерассекреченные документы по убийству Кеннеди

СМИ: ФБР нашло новые нерассекреченные документы по убийству Кеннеди - РИА Новости, 11.02.2025

СМИ: ФБР нашло новые нерассекреченные документы по убийству Кеннеди

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) обнаружило примерно 2400 новых нерассекреченных документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T03:32:00+03:00

2025-02-11T03:32:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) обнаружило примерно 2400 новых нерассекреченных документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "ФБР только что обнаружило около 2400 документов, связанных с убийством президента Кеннеди, которые не были предоставлены комиссии, занимавшейся просмотром и рассекречиванием (связанных с убийством Кеннеди - ред.) документов", - сообщает портал. По данным Axios, всего ФБР нашло 14 тысяч страниц засекреченных материалов. Их содержание не уточняется. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Но как Трамп, так и возглавлявший США в 2021-2025 годах Джо Байден предоставили американской разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США. В конце января Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства Кеннеди. Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.

https://ria.ru/20250120/kennedi-1994674243.html

https://ria.ru/20250120/kennedi-1994575824.html

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