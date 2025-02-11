https://ria.ru/20250211/kazn-1998713163.html

В Луизиане разрешили проводить смертную казнь азотом

В Луизиане разрешили проводить смертную казнь азотом - РИА Новости, 11.02.2025

В Луизиане разрешили проводить смертную казнь азотом

Американский штат Луизиана после 15-летнего перерыва возвращается к осуществлению смертной казни, теперь ее разрешили проводить азотом, несмотря на критику... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T19:20:00+03:00

2025-02-11T19:20:00+03:00

2025-02-11T19:20:00+03:00

в мире

луизиана

сша

оон

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892360270_16:0:1977:1103_1920x0_80_0_0_0430df7bcde2975afde3ac5cdbbe9685.jpg

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Американский штат Луизиана после 15-летнего перерыва возвращается к осуществлению смертной казни, теперь ее разрешили проводить азотом, несмотря на критику этого метода, заявил во вторник губернатор-республиканец Джефф Лэндри. "Департамент общественной безопасности и исправительных учреждений Луизианы завершил разработку и внедрил обновленный протокол, который позволяет приводить в исполнение приговоры в отношении лиц, приговоренных к смертной казни. Этот протокол исполнения смертных приговоров включает процедуры для метода азотной гипоксии", - говорится в заявлении губернатора. По сообщениям прессы, около 60 заключенных ожидают смертной казни в Луизиане. В ходе казни подобным методом через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. В 2024 году смертные казни азотом провели в республиканском штате Аламаба. Тогда ООН и ЕС раскритиковали этот способ смертной казни. Согласно американскому НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговорённых к смертной казни граждан в США впоследствии были оправданы, 108 из 200 впоследствии оправданных - темнокожие.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994668314.html

https://ria.ru/20250105/kazn-1992560376.html

луизиана

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луизиана, сша, оон, евросоюз