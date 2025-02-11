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В Луизиане разрешили проводить смертную казнь азотом - РИА Новости, 11.02.2025
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19:20 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/kazn-1998713163.html
В Луизиане разрешили проводить смертную казнь азотом
В Луизиане разрешили проводить смертную казнь азотом - РИА Новости, 11.02.2025
В Луизиане разрешили проводить смертную казнь азотом
Американский штат Луизиана после 15-летнего перерыва возвращается к осуществлению смертной казни, теперь ее разрешили проводить азотом, несмотря на критику... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T19:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Американский штат Луизиана после 15-летнего перерыва возвращается к осуществлению смертной казни, теперь ее разрешили проводить азотом, несмотря на критику этого метода, заявил во вторник губернатор-республиканец Джефф Лэндри. "Департамент общественной безопасности и исправительных учреждений Луизианы завершил разработку и внедрил обновленный протокол, который позволяет приводить в исполнение приговоры в отношении лиц, приговоренных к смертной казни. Этот протокол исполнения смертных приговоров включает процедуры для метода азотной гипоксии", - говорится в заявлении губернатора. По сообщениям прессы, около 60 заключенных ожидают смертной казни в Луизиане. В ходе казни подобным методом через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. В 2024 году смертные казни азотом провели в республиканском штате Аламаба. Тогда ООН и ЕС раскритиковали этот способ смертной казни. Согласно американскому НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговорённых к смертной казни граждан в США впоследствии были оправданы, 108 из 200 впоследствии оправданных - темнокожие.
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в мире, луизиана, сша, оон, евросоюз
В мире, Луизиана, США, ООН, Евросоюз
В Луизиане разрешили проводить смертную казнь азотом

В американском штате Луизиана разрешили проводить смертную казнь азотом

© AP Photo / DAVE MARTINКамера исполнения приговоров к смертной казни в исправительном учреждении в США
Камера исполнения приговоров к смертной казни в исправительном учреждении в США - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / DAVE MARTIN
Камера исполнения приговоров к смертной казни в исправительном учреждении в США
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Американский штат Луизиана после 15-летнего перерыва возвращается к осуществлению смертной казни, теперь ее разрешили проводить азотом, несмотря на критику этого метода, заявил во вторник губернатор-республиканец Джефф Лэндри.
«
"Департамент общественной безопасности и исправительных учреждений Луизианы завершил разработку и внедрил обновленный протокол, который позволяет приводить в исполнение приговоры в отношении лиц, приговоренных к смертной казни. Этот протокол исполнения смертных приговоров включает процедуры для метода азотной гипоксии", - говорится в заявлении губернатора.
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20 января, 17:36
По сообщениям прессы, около 60 заключенных ожидают смертной казни в Луизиане.
В ходе казни подобным методом через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. В 2024 году смертные казни азотом провели в республиканском штате Аламаба. Тогда ООН и ЕС раскритиковали этот способ смертной казни.
Согласно американскому НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговорённых к смертной казни граждан в США впоследствии были оправданы, 108 из 200 впоследствии оправданных - темнокожие.
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