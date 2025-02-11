Сайт бренда одежды Канье Уэста с нацистской символикой перестал работать
NBC: cайт бренда одежды Канье Уэста Yeezy с нацистской символикой не работает
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сайт бренда одежды Yeezy американского рэпера Канье Уэста перестал работать после того, как на нем начали продаваться футболки с нацистской символикой, сообщает телеканал NBC.
По данным телеканала, на сайте Yeezy среди прочих товаров появились футболки с изображениями с нацистской символикой. Во время Супербоула был показан рекламный ролик, на котором Уэст предлагал перейти на сайт бренда. При этом, отмечает телеканал, сайт Yeezy перестал работать после того, как компания-разработчик программного обеспечения для розничных магазинов Shopify прекратила сотрудничество с Уэстом.
"Все продавцы несут ответственность за соблюдение правил нашей платформы. Этот продавец (Yeezy - ред.) ... нарушил наши условия, поэтому мы удалили его из (списка клиентов - ред.) Shopify", - приводит телеканал NBC комментарий компании.
Отмечается, что компания не уточнила конкретное нарушение, допущенное брендом Уэста, однако условия использования сервиса оставляют за Shopify право ограничивать торговлю товарами и услугами, которые компания признает "небезопасными, неприемлемыми или оскорбительными".
Ранее на сайте бренда Yeezy также появились футболки с принтом настоящего имени рэпера Diddy, ныне находящегося под стражей по обвинению в ряде насильственных преступлений - Уэст в это же время выступил с призывом освободить из-под стражи своего коллегу по жанру.
На прошлой неделе в аккаунте рэпера в соцсети X с различной периодичностью стало появляться множество постов на разную тематику, в том числе в поддержку нацизма. При этом почти все они были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а некоторые содержали нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан. Позже страница Уэста была удалена из соцсети - перед этим рэпер заявил, что уходит из X, и поблагодарил ее владельца Илона Маска за возможность высказаться.
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