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Сайт бренда одежды Канье Уэста с нацистской символикой перестал работать - РИА Новости, 11.02.2025
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Шоубиз
 
20:34 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/kanye-1998722756.html
Сайт бренда одежды Канье Уэста с нацистской символикой перестал работать
Сайт бренда одежды Канье Уэста с нацистской символикой перестал работать - РИА Новости, 11.02.2025
Сайт бренда одежды Канье Уэста с нацистской символикой перестал работать
Сайт бренда одежды Yeezy американского рэпера Канье Уэста перестал работать после того, как на нем начали продаваться футболки с нацистской символикой, сообщает РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T20:34:00+03:00
2025-02-11T20:34:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сайт бренда одежды Yeezy американского рэпера Канье Уэста перестал работать после того, как на нем начали продаваться футболки с нацистской символикой, сообщает телеканал NBC. По данным телеканала, на сайте Yeezy среди прочих товаров появились футболки с изображениями с нацистской символикой. Во время Супербоула был показан рекламный ролик, на котором Уэст предлагал перейти на сайт бренда. При этом, отмечает телеканал, сайт Yeezy перестал работать после того, как компания-разработчик программного обеспечения для розничных магазинов Shopify прекратила сотрудничество с Уэстом. "Все продавцы несут ответственность за соблюдение правил нашей платформы. Этот продавец (Yeezy - ред.) ... нарушил наши условия, поэтому мы удалили его из (списка клиентов - ред.) Shopify", - приводит телеканал NBC комментарий компании. Отмечается, что компания не уточнила конкретное нарушение, допущенное брендом Уэста, однако условия использования сервиса оставляют за Shopify право ограничивать торговлю товарами и услугами, которые компания признает "небезопасными, неприемлемыми или оскорбительными". Ранее на сайте бренда Yeezy также появились футболки с принтом настоящего имени рэпера Diddy, ныне находящегося под стражей по обвинению в ряде насильственных преступлений - Уэст в это же время выступил с призывом освободить из-под стражи своего коллегу по жанру. На прошлой неделе в аккаунте рэпера в соцсети X с различной периодичностью стало появляться множество постов на разную тематику, в том числе в поддержку нацизма. При этом почти все они были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а некоторые содержали нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан. Позже страница Уэста была удалена из соцсети - перед этим рэпер заявил, что уходит из X, и поблагодарил ее владельца Илона Маска за возможность высказаться.
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в мире, канье уэст, сша
Шоубиз, В мире, Канье Уэст, США
Сайт бренда одежды Канье Уэста с нацистской символикой перестал работать

NBC: cайт бренда одежды Канье Уэста Yeezy с нацистской символикой не работает

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сайт бренда одежды Yeezy американского рэпера Канье Уэста перестал работать после того, как на нем начали продаваться футболки с нацистской символикой, сообщает телеканал NBC.
По данным телеканала, на сайте Yeezy среди прочих товаров появились футболки с изображениями с нацистской символикой. Во время Супербоула был показан рекламный ролик, на котором Уэст предлагал перейти на сайт бренда. При этом, отмечает телеканал, сайт Yeezy перестал работать после того, как компания-разработчик программного обеспечения для розничных магазинов Shopify прекратила сотрудничество с Уэстом.
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"Все продавцы несут ответственность за соблюдение правил нашей платформы. Этот продавец (Yeezy - ред.) ... нарушил наши условия, поэтому мы удалили его из (списка клиентов - ред.) Shopify", - приводит телеканал NBC комментарий компании.
Отмечается, что компания не уточнила конкретное нарушение, допущенное брендом Уэста, однако условия использования сервиса оставляют за Shopify право ограничивать торговлю товарами и услугами, которые компания признает "небезопасными, неприемлемыми или оскорбительными".
Ранее на сайте бренда Yeezy также появились футболки с принтом настоящего имени рэпера Diddy, ныне находящегося под стражей по обвинению в ряде насильственных преступлений - Уэст в это же время выступил с призывом освободить из-под стражи своего коллегу по жанру.
На прошлой неделе в аккаунте рэпера в соцсети X с различной периодичностью стало появляться множество постов на разную тематику, в том числе в поддержку нацизма. При этом почти все они были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а некоторые содержали нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан. Позже страница Уэста была удалена из соцсети - перед этим рэпер заявил, что уходит из X, и поблагодарил ее владельца Илона Маска за возможность высказаться.
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