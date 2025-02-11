https://ria.ru/20250211/kamaz-1998645602.html

Эксперт предположил, чем заменят Shacman на рынке грузовиков

Эксперт предположил, чем заменят Shacman на рынке грузовиков - РИА Новости, 11.02.2025

Эксперт предположил, чем заменят Shacman на рынке грузовиков

Российский "Камаз" будет заполнять пробел на рынке после запрета на продажи китайского грузовика Shacman SX3258, такое мнение высказал РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:17:00+03:00

2025-02-11T15:17:00+03:00

2025-02-11T15:17:00+03:00

экономика

авто

россия

антон шапарин

антон алиханов

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

автостат

национальный автомобильный союз

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский "Камаз" будет заполнять пробел на рынке после запрета на продажи китайского грузовика Shacman SX3258, такое мнение высказал РИА Новости вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин. Росстандарт в понедельник сообщил о запрете импорта и реализации китайских крупнотоннажных грузовиков Shacman SX3258 в России из-за несоответствия автомобилей ряду обязательных требований в части шумовых ограничений, задних противоподкатных и боковых защитных устройств и других. При этом, по данным аналитического агентства "Автостат", в прошлом году на долю этих грузовиков пришлось более 5% в общем объеме продаж в России в данном сегменте - было реализовано 5 236 машин. "Безусловно, грузовики этой марки исключительно популярны на нашем рынке. Соответственно, компания единственная российская, которая будет заполнять пробел, это "Камаз", - сказал Шапарин. Он отметил, что у конкурентов из числа китайских брендов тоже зачастую есть похожие проблемы с сертификацией. "Например Sitrak, по которому есть отзывная кампания, которая реализована аж на целых 9%. Я думаю что с Sitrak будет абсолютно похожая история", - сказал эксперт. Росстандарт объявил об отзыве 2366 грузовиков марок Sitrak и Howo еще в ноябре 2023 года, причина - несоответствие требования установленных в них устройств вызова экстренных оперативных служб. При этом, по данным "Автостата", грузовики Sitrak (свыше 16 тонн) в 2024 году заняли 19% рынка крупнотоннажных грузовиков в РФ - было продано 19 409 автомобилей. "Компания Shacman должна озаботиться, безусловно, сертификацией, озаботиться всем, что связано с безопасностью на нашем рынке", - отметил Шапарин, добавив, что на это может потребоваться не один месяц. Однако, считает он, главная проблема работы с китайскими брендами заключается в том, что они часто не торопятся выполнять обязательства. "С тем же Sitrak это хорошо видно: они получают требования, говорят - да, мы все сделаем, и ничего не делают. И продолжают делать ровно то же самое", - посетовал эксперт. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в начале февраля сообщил о выявленных серьезных нарушениях по грузовикам трех китайских марок и заявил о необходимости более жесткой работы по сертификации и проверке машин.

https://ria.ru/20250205/avto-1997309800.html

https://ria.ru/20241114/germaniya-1983729254.html

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экономика, авто, россия, антон шапарин, антон алиханов, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), автостат, национальный автомобильный союз