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В Калуге задержали этническую преступную группировку - РИА Новости, 11.02.2025
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18:36 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/kaluga-1998707020.html
В Калуге задержали этническую преступную группировку
В Калуге задержали этническую преступную группировку - РИА Новости, 11.02.2025
В Калуге задержали этническую преступную группировку
Этническую преступную группировку задержали в Калуге после погрома в "Пятерочке", ее участники также причастны к вымогательству и нарушению общественного... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:36:00+03:00
2025-02-11T18:36:00+03:00
происшествия
калуга
пятерочка (сеть магазинов)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Этническую преступную группировку задержали в Калуге после погрома в "Пятерочке", ее участники также причастны к вымогательству и нарушению общественного порядка в городе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. По словам собеседника, сотрудники УФСБ и УМВД задержали этническую преступную группировку в Калуге. "Парни из ближних стран некоторое время промышляли вымогательством и нарушением общественного порядка в Калуге, всячески проявляли неуважение к обществу. Одно из их преступлений попало на запись видеокамер. На кадрах видно, как они пытаются что-то доказать не на словах, а на кулаках молодому человеку в одном из сетевых магазинов", - рассказал источник. На предоставленном РИА Новости видео несколько молодых людей набрасываются на другого, устраивают драку в коридоре "Пятерочки". В процессе драки они опрокидывают стопки корзин и тележек, наваливаются на двери. Их пытается усмирить сотрудница магазина. Возбуждено уголовное дело, молодые люди арестованы, отметил собеседник. Также источник предоставил РИА Новости кадры с извинениями одного из участников драки, рассказавшего, что зашел с другом в магазин "Пятерочка", у них вышел конфликт с охранником, они подрались. "Хочу извиниться перед жителями Калужской области", - сказал задержанный, добавив, что больше такого не повторится.
https://ria.ru/20250113/muzhchina-1993466975.html
https://ria.ru/20250205/kriminal-1997310911.html
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происшествия, калуга, пятерочка (сеть магазинов), россия
Происшествия, Калуга, Пятерочка (сеть магазинов), Россия
В Калуге задержали этническую преступную группировку

В Калуге задержали этническую преступную группировку после погрома в "Пятерочке"

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Этническую преступную группировку задержали в Калуге после погрома в "Пятерочке", ее участники также причастны к вымогательству и нарушению общественного порядка в городе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
По словам собеседника, сотрудники УФСБ и УМВД задержали этническую преступную группировку в Калуге.
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"Парни из ближних стран некоторое время промышляли вымогательством и нарушением общественного порядка в Калуге, всячески проявляли неуважение к обществу. Одно из их преступлений попало на запись видеокамер. На кадрах видно, как они пытаются что-то доказать не на словах, а на кулаках молодому человеку в одном из сетевых магазинов", - рассказал источник.
На предоставленном РИА Новости видео несколько молодых людей набрасываются на другого, устраивают драку в коридоре "Пятерочки". В процессе драки они опрокидывают стопки корзин и тележек, наваливаются на двери. Их пытается усмирить сотрудница магазина.
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Возбуждено уголовное дело, молодые люди арестованы, отметил собеседник.
Также источник предоставил РИА Новости кадры с извинениями одного из участников драки, рассказавшего, что зашел с другом в магазин "Пятерочка", у них вышел конфликт с охранником, они подрались. "Хочу извиниться перед жителями Калужской области", - сказал задержанный, добавив, что больше такого не повторится.
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