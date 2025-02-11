https://ria.ru/20250211/kaluga-1998707020.html

В Калуге задержали этническую преступную группировку

В Калуге задержали этническую преступную группировку - РИА Новости, 11.02.2025

В Калуге задержали этническую преступную группировку

Этническую преступную группировку задержали в Калуге после погрома в "Пятерочке", ее участники также причастны к вымогательству и нарушению общественного... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T18:36:00+03:00

2025-02-11T18:36:00+03:00

2025-02-11T18:36:00+03:00

происшествия

калуга

пятерочка (сеть магазинов)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Этническую преступную группировку задержали в Калуге после погрома в "Пятерочке", ее участники также причастны к вымогательству и нарушению общественного порядка в городе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. По словам собеседника, сотрудники УФСБ и УМВД задержали этническую преступную группировку в Калуге. "Парни из ближних стран некоторое время промышляли вымогательством и нарушением общественного порядка в Калуге, всячески проявляли неуважение к обществу. Одно из их преступлений попало на запись видеокамер. На кадрах видно, как они пытаются что-то доказать не на словах, а на кулаках молодому человеку в одном из сетевых магазинов", - рассказал источник. На предоставленном РИА Новости видео несколько молодых людей набрасываются на другого, устраивают драку в коридоре "Пятерочки". В процессе драки они опрокидывают стопки корзин и тележек, наваливаются на двери. Их пытается усмирить сотрудница магазина. Возбуждено уголовное дело, молодые люди арестованы, отметил собеседник. Также источник предоставил РИА Новости кадры с извинениями одного из участников драки, рассказавшего, что зашел с другом в магазин "Пятерочка", у них вышел конфликт с охранником, они подрались. "Хочу извиниться перед жителями Калужской области", - сказал задержанный, добавив, что больше такого не повторится.

https://ria.ru/20250113/muzhchina-1993466975.html

https://ria.ru/20250205/kriminal-1997310911.html

https://ria.ru/20250121/pogrom-1994846572.html

калуга

россия

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происшествия, калуга, пятерочка (сеть магазинов), россия