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В Калининграде экс-директора порта будут судить за фиктивные зарплаты - РИА Новости, 11.02.2025
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12:03 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/kaliningrad-1998583371.html
В Калининграде экс-директора порта будут судить за фиктивные зарплаты
В Калининграде экс-директора порта будут судить за фиктивные зарплаты - РИА Новости, 11.02.2025
В Калининграде экс-директора порта будут судить за фиктивные зарплаты
Суд в Калининграде начал рассмотрение дела по обвинению бывшего директора Калининградского морского торгового порта (КМТП) в том, что он выплатил более 23... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:03:00+03:00
2025-02-11T12:03:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 11 фев — РИА Новости. Суд в Калининграде начал рассмотрение дела по обвинению бывшего директора Калининградского морского торгового порта (КМТП) в том, что он выплатил более 23 миллионов заработной платы фиктивным работникам и почти на шесть миллионов премий себе, сообщает пресс-служба областного суда. По версии следствия, с сентября 2023 по март 2024 года Л., являясь генеральным директором АО "КМТП", достоверно зная, что его трое близких родственников трудоустроены в порту на различные должности и получают зарплату и иные выплаты, но фактически не осуществляют трудовую деятельность, продолжал выплачивать им денежные средства. "Организации причинен крупный материальный ущерб на сумму 23 326 921 рублей. Кроме того, Л., используя свое служебное положение, выписывал себе необоснованные премии. Всего таким образом он присвоил 5 844 244 рубля вверенных ему денежных средств", - говорится в сообщении. Действия Л. следствием квалифицированы по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 14 февраля.
https://ria.ru/20250207/gendirektor-1997966308.html
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происшествия, россия, калининград
Происшествия, Россия, Калининград
В Калининграде экс-директора порта будут судить за фиктивные зарплаты

В Калининграде экс-директора порта будут судить за фиктивные зарплаты и премии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 11 фев — РИА Новости. Суд в Калининграде начал рассмотрение дела по обвинению бывшего директора Калининградского морского торгового порта (КМТП) в том, что он выплатил более 23 миллионов заработной платы фиктивным работникам и почти на шесть миллионов премий себе, сообщает пресс-служба областного суда.
По версии следствия, с сентября 2023 по март 2024 года Л., являясь генеральным директором АО "КМТП", достоверно зная, что его трое близких родственников трудоустроены в порту на различные должности и получают зарплату и иные выплаты, но фактически не осуществляют трудовую деятельность, продолжал выплачивать им денежные средства.
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"Организации причинен крупный материальный ущерб на сумму 23 326 921 рублей. Кроме того, Л., используя свое служебное положение, выписывал себе необоснованные премии. Всего таким образом он присвоил 5 844 244 рубля вверенных ему денежных средств", - говорится в сообщении.
Действия Л. следствием квалифицированы по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).
Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 14 февраля.
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