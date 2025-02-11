https://ria.ru/20250211/kaliningrad-1998583371.html

В Калининграде экс-директора порта будут судить за фиктивные зарплаты

В Калининграде экс-директора порта будут судить за фиктивные зарплаты - РИА Новости, 11.02.2025

В Калининграде экс-директора порта будут судить за фиктивные зарплаты

Суд в Калининграде начал рассмотрение дела по обвинению бывшего директора Калининградского морского торгового порта (КМТП) в том, что он выплатил более 23... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:03:00+03:00

2025-02-11T12:03:00+03:00

2025-02-11T12:03:00+03:00

происшествия

россия

калининград

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

КАЛИНИНГРАД, 11 фев — РИА Новости. Суд в Калининграде начал рассмотрение дела по обвинению бывшего директора Калининградского морского торгового порта (КМТП) в том, что он выплатил более 23 миллионов заработной платы фиктивным работникам и почти на шесть миллионов премий себе, сообщает пресс-служба областного суда. По версии следствия, с сентября 2023 по март 2024 года Л., являясь генеральным директором АО "КМТП", достоверно зная, что его трое близких родственников трудоустроены в порту на различные должности и получают зарплату и иные выплаты, но фактически не осуществляют трудовую деятельность, продолжал выплачивать им денежные средства. "Организации причинен крупный материальный ущерб на сумму 23 326 921 рублей. Кроме того, Л., используя свое служебное положение, выписывал себе необоснованные премии. Всего таким образом он присвоил 5 844 244 рубля вверенных ему денежных средств", - говорится в сообщении. Действия Л. следствием квалифицированы по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 14 февраля.

https://ria.ru/20250207/gendirektor-1997966308.html

https://ria.ru/20250203/khischenie--1997061725.html

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, калининград