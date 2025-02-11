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"Калашников" начал отгрузку новых общевойсковых бронежилетов - РИА Новости, 11.02.2025
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13:34 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/kalashnikov-1998612218.html
"Калашников" начал отгрузку новых общевойсковых бронежилетов
"Калашников" начал отгрузку новых общевойсковых бронежилетов - РИА Новости, 11.02.2025
"Калашников" начал отгрузку новых общевойсковых бронежилетов
"Калашников" начал отгрузку перспективных общевойсковых бронежилетов для проведения войсковых испытаний, сообщил концерн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:34:00+03:00
2025-02-11T13:34:00+03:00
безопасность
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Калашников" начал отгрузку перспективных общевойсковых бронежилетов для проведения войсковых испытаний, сообщил концерн в своем Telegram-канале. "ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") начало отгрузку перспективных общевойсковых бронежилетов в адрес заказчика для проведения войсковых испытаний", - говорится в сообщении. Бронежилет разработан на основе модульной разгрузочной системы версии 2.0 (МРС 2.0). Он оснащен бронепанелями по классу защиты Бр4+ для защиты от промежуточных патронов повышенной пробиваемости. Противоосколочные бронеэлементы по всей площади бронежилета изготовлены из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обеспечивают повышенный уровень противоосколочной стойкости. Изделие укомплектовано модулями защиты шеи, брюшной области и паха. При массе порядка 11 килограммов бронежилет оснащен системой распределения веса с телескопическими упорами, которые обеспечивают перераспределение нагрузки с плеч на пояс и бедра военнослужащего, снижая утомляемость при длительных действиях. Модернизированный бронежилет совместим с новой системой рюкзаков, которая сейчас также проходит испытания. Применение высокотехнологичных материалов позволило расширить функциональные возможности изделия: его конструкция предусматривает способность к трансформации и позволяет использовать в качестве общевойскового бронежилета, разгрузочного жилета или боевого нагрудника.
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безопасность, технологии, армия
Безопасность, Технологии, Армия
"Калашников" начал отгрузку новых общевойсковых бронежилетов

"Калашников" начал отгрузку новых общевойсковых бронежилетов для испытаний

© Фото : АО "Концерн "Калашников"Перспективный бронежилет от "Калашникова" пройдет войсковые испытания
Перспективный бронежилет от Калашникова пройдет войсковые испытания - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
Перспективный бронежилет от "Калашникова" пройдет войсковые испытания
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Калашников" начал отгрузку перспективных общевойсковых бронежилетов для проведения войсковых испытаний, сообщил концерн в своем Telegram-канале.
"ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") начало отгрузку перспективных общевойсковых бронежилетов в адрес заказчика для проведения войсковых испытаний", - говорится в сообщении.
Бронежилет разработан на основе модульной разгрузочной системы версии 2.0 (МРС 2.0). Он оснащен бронепанелями по классу защиты Бр4+ для защиты от промежуточных патронов повышенной пробиваемости. Противоосколочные бронеэлементы по всей площади бронежилета изготовлены из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обеспечивают повышенный уровень противоосколочной стойкости.
Изделие укомплектовано модулями защиты шеи, брюшной области и паха. При массе порядка 11 килограммов бронежилет оснащен системой распределения веса с телескопическими упорами, которые обеспечивают перераспределение нагрузки с плеч на пояс и бедра военнослужащего, снижая утомляемость при длительных действиях.
Модернизированный бронежилет совместим с новой системой рюкзаков, которая сейчас также проходит испытания. Применение высокотехнологичных материалов позволило расширить функциональные возможности изделия: его конструкция предусматривает способность к трансформации и позволяет использовать в качестве общевойскового бронежилета, разгрузочного жилета или боевого нагрудника.
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