https://ria.ru/20250211/kalashnikov-1998612218.html

"Калашников" начал отгрузку новых общевойсковых бронежилетов

"Калашников" начал отгрузку новых общевойсковых бронежилетов - РИА Новости, 11.02.2025

"Калашников" начал отгрузку новых общевойсковых бронежилетов

"Калашников" начал отгрузку перспективных общевойсковых бронежилетов для проведения войсковых испытаний, сообщил концерн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:34:00+03:00

2025-02-11T13:34:00+03:00

2025-02-11T13:34:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Калашников" начал отгрузку перспективных общевойсковых бронежилетов для проведения войсковых испытаний, сообщил концерн в своем Telegram-канале. "ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") начало отгрузку перспективных общевойсковых бронежилетов в адрес заказчика для проведения войсковых испытаний", - говорится в сообщении. Бронежилет разработан на основе модульной разгрузочной системы версии 2.0 (МРС 2.0). Он оснащен бронепанелями по классу защиты Бр4+ для защиты от промежуточных патронов повышенной пробиваемости. Противоосколочные бронеэлементы по всей площади бронежилета изготовлены из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обеспечивают повышенный уровень противоосколочной стойкости. Изделие укомплектовано модулями защиты шеи, брюшной области и паха. При массе порядка 11 килограммов бронежилет оснащен системой распределения веса с телескопическими упорами, которые обеспечивают перераспределение нагрузки с плеч на пояс и бедра военнослужащего, снижая утомляемость при длительных действиях. Модернизированный бронежилет совместим с новой системой рюкзаков, которая сейчас также проходит испытания. Применение высокотехнологичных материалов позволило расширить функциональные возможности изделия: его конструкция предусматривает способность к трансформации и позволяет использовать в качестве общевойскового бронежилета, разгрузочного жилета или боевого нагрудника.

https://ria.ru/20241102/kalashnikov-1981597718.html

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безопасность, технологии, армия