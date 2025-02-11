Рейтинг@Mail.ru
Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ivleeva-1998724973.html
Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию российской армии
Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 11.02.2025
Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию российской армии
Блогер Анастасия Ивлеева обжаловала во Втором кассационном суде общей юрисдикции штраф за дискредитацию вооруженных сил РФ, ее жалоба уже поступила в суд,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T21:05:00+03:00
2025-02-11T21:05:00+03:00
происшествия
россия
анастасия ивлеева
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918456604_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_f89846bd7ad67b5dbc4a1b58b4074aa6.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева обжаловала во Втором кассационном суде общей юрисдикции штраф за дискредитацию вооруженных сил РФ, ее жалоба уже поступила в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Поступила жалоба Анастасии Ивлеевой, статься 20.3.3, часть 1 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства. Тверской районный суд в апреле 2024 года оштрафовал Ивлееву по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Тогда же в судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram (принадлежит Metа, запрещена в России как экстремистская) пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию". Ивлеева в суде не присутствовала. Ее адвокат Калой Ахильгов просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления. Вину в дискредитации армии блогер не признала. Позже Мосгорсуд утвердил штраф.
https://ria.ru/20241228/shtraf-1991778200.html
https://ria.ru/20241114/inoagent-1983701967.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918456604_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_597e2dda8ca60d562533431e1ce628c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, анастасия ивлеева, московский городской суд
Происшествия, Россия, Анастасия Ивлеева, Московский городской суд
Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию российской армии

Блогер Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию вооруженных сил РФ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Анастасия Ивлеева
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева обжаловала во Втором кассационном суде общей юрисдикции штраф за дискредитацию вооруженных сил РФ, ее жалоба уже поступила в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«
"Поступила жалоба Анастасии Ивлеевой, статься 20.3.3, часть 1 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Мунтян* не смог оспорить штраф за дискредитацию ВС России
28 декабря 2024, 01:18
Тверской районный суд в апреле 2024 года оштрафовал Ивлееву по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).
Тогда же в судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram (принадлежит Metа, запрещена в России как экстремистская) пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию".
Ивлеева в суде не присутствовала. Ее адвокат Калой Ахильгов просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления.
Вину в дискредитации армии блогер не признала.
Позже Мосгорсуд утвердил штраф.
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Суд оштрафовал Noize MC* за дискредитацию российской армии
14 ноября 2024, 12:04
 
ПроисшествияРоссияАнастасия ИвлееваМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала