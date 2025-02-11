https://ria.ru/20250211/ivleeva-1998724973.html

Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию российской армии

Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 11.02.2025

Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию российской армии

Блогер Анастасия Ивлеева обжаловала во Втором кассационном суде общей юрисдикции штраф за дискредитацию вооруженных сил РФ, ее жалоба уже поступила в суд,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T21:05:00+03:00

2025-02-11T21:05:00+03:00

2025-02-11T21:05:00+03:00

происшествия

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анастасия ивлеева

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева обжаловала во Втором кассационном суде общей юрисдикции штраф за дискредитацию вооруженных сил РФ, ее жалоба уже поступила в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Поступила жалоба Анастасии Ивлеевой, статься 20.3.3, часть 1 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства. Тверской районный суд в апреле 2024 года оштрафовал Ивлееву по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Тогда же в судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram (принадлежит Metа, запрещена в России как экстремистская) пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию". Ивлеева в суде не присутствовала. Ее адвокат Калой Ахильгов просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления. Вину в дискредитации армии блогер не признала. Позже Мосгорсуд утвердил штраф.

https://ria.ru/20241228/shtraf-1991778200.html

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происшествия, россия, анастасия ивлеева, московский городской суд