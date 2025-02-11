https://ria.ru/20250211/issledovaniya-1998520971.html

Суд в США блокировал прекращение финансирования медисследований

Суд в США блокировал прекращение финансирования медисследований - РИА Новости, 11.02.2025

Суд в США блокировал прекращение финансирования медисследований

Окружной суд Массачусетса блокировал действия администрации Дональда Трампа по прекращению финансирования исследований, университетов и медцентров, следует из... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T03:23:00+03:00

2025-02-11T03:23:00+03:00

2025-02-11T03:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Окружной суд Массачусетса блокировал действия администрации Дональда Трампа по прекращению финансирования исследований, университетов и медцентров, следует из опубликованного в судебной базе постановления. На время разбирательства "ответчик, его офисы, сотрудники, служащие и агенты освобождаются от принятия шагов", которые оспаривают, говорится в документе. Истцом выступает структура штата, а ответчиком Национальный институт здоровья. Администрация Трампа урезала финансирование биомедицинских исследований на 4 миллиарда долларов. Штаты подали массу коллективных исков по решениям Трампа. В отдельных случаях оспариваемые указы блокируются.

https://ria.ru/20250207/ssha-1997870629.html

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в мире, массачусетс, дональд трамп