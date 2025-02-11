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В Йошкар-Оле прошли обыски в офисе IT-компании - РИА Новости, 11.02.2025
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10:57 11.02.2025 (обновлено: 11:03 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/ispring-1998565002.html
В Йошкар-Оле прошли обыски в офисе IT-компании
В Йошкар-Оле прошли обыски в офисе IT-компании - РИА Новости, 11.02.2025
В Йошкар-Оле прошли обыски в офисе IT-компании
Компания iSpring из Марий Эл, занимающаяся разработкой программного обеспечения для корпоративного обучения, заявила, что в её офисе в Йошкар-Оле в понедельник... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:57:00+03:00
2025-02-11T11:03:00+03:00
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Компания iSpring из Марий Эл, занимающаяся разработкой программного обеспечения для корпоративного обучения, заявила, что в её офисе в Йошкар-Оле в понедельник прошли обыски. "Сегодня (в понедельник – ред.) в нашем офисе прошли обыски... Нам стало известно, что обвинения, которые нам предъявляют, связаны с тем, что мы пытались привлечь внимание общественности и активно боролись с застройкой рекреационных территорий в нашем городе. Обвинения надуманные, и наши юристы предъявят все необходимые факты, чтобы это доказать", - говорится в сообщении компании. Представители компании утверждают, что "всегда строили бизнес честно, в соответствии со всеми законами и на благо города, республики Марий Эл и страны". "Мы уверены, что происходящее связано с активной гражданской позицией нашего основателя Юрия Ускова", - отмечается в сообщении компании. Во вторник вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") в своем телеграм-канале сообщил о задержании Ускова по подозрению в мошенничестве и о том, что направит обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль. РИА Новости на данный момент не располагает комментарием СУСК по Марий Эл. Офис компании расположен в столице региона Йошкар-Оле. iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. В 2024 году "Коммерсант" сообщал, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле 10 миллиарда рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.
https://ria.ru/20240916/obysk-1973045863.html
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происшествия, йошкар-ола, россия, владислав даванков, александр бастрыкин, госдума рф
Происшествия, Йошкар-Ола, Россия, Владислав Даванков, Александр Бастрыкин, Госдума РФ
В Йошкар-Оле прошли обыски в офисе IT-компании

Компания iSpring из Марий Эл заявила об обысках в своем офисе

© iSpringОснователь IT-компании iSpring Юрий Усков. Кадр видео
Основатель IT-компании iSpring Юрий Усков. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© iSpring
Основатель IT-компании iSpring Юрий Усков. Кадр видео
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Компания iSpring из Марий Эл, занимающаяся разработкой программного обеспечения для корпоративного обучения, заявила, что в её офисе в Йошкар-Оле в понедельник прошли обыски.
"Сегодня (в понедельник – ред.) в нашем офисе прошли обыски... Нам стало известно, что обвинения, которые нам предъявляют, связаны с тем, что мы пытались привлечь внимание общественности и активно боролись с застройкой рекреационных территорий в нашем городе. Обвинения надуманные, и наши юристы предъявят все необходимые факты, чтобы это доказать", - говорится в сообщении компании.
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Представители компании утверждают, что "всегда строили бизнес честно, в соответствии со всеми законами и на благо города, республики Марий Эл и страны".
"Мы уверены, что происходящее связано с активной гражданской позицией нашего основателя Юрия Ускова", - отмечается в сообщении компании.
Во вторник вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") в своем телеграм-канале сообщил о задержании Ускова по подозрению в мошенничестве и о том, что направит обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль.
РИА Новости на данный момент не располагает комментарием СУСК по Марий Эл.
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Офис компании расположен в столице региона Йошкар-Оле. iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков.
В 2024 году "Коммерсант" сообщал, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле 10 миллиарда рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.
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