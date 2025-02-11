https://ria.ru/20250211/ispring-1998565002.html
В Йошкар-Оле прошли обыски в офисе IT-компании
В Йошкар-Оле прошли обыски в офисе IT-компании - РИА Новости, 11.02.2025
В Йошкар-Оле прошли обыски в офисе IT-компании
Компания iSpring из Марий Эл, занимающаяся разработкой программного обеспечения для корпоративного обучения, заявила, что в её офисе в Йошкар-Оле в понедельник... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:57:00+03:00
2025-02-11T10:57:00+03:00
2025-02-11T11:03:00+03:00
происшествия
йошкар-ола
россия
владислав даванков
александр бастрыкин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998566048_0:122:782:562_1920x0_80_0_0_3500278f2739dde24049b0656a2cbf16.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Компания iSpring из Марий Эл, занимающаяся разработкой программного обеспечения для корпоративного обучения, заявила, что в её офисе в Йошкар-Оле в понедельник прошли обыски. "Сегодня (в понедельник – ред.) в нашем офисе прошли обыски... Нам стало известно, что обвинения, которые нам предъявляют, связаны с тем, что мы пытались привлечь внимание общественности и активно боролись с застройкой рекреационных территорий в нашем городе. Обвинения надуманные, и наши юристы предъявят все необходимые факты, чтобы это доказать", - говорится в сообщении компании. Представители компании утверждают, что "всегда строили бизнес честно, в соответствии со всеми законами и на благо города, республики Марий Эл и страны". "Мы уверены, что происходящее связано с активной гражданской позицией нашего основателя Юрия Ускова", - отмечается в сообщении компании. Во вторник вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") в своем телеграм-канале сообщил о задержании Ускова по подозрению в мошенничестве и о том, что направит обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль. РИА Новости на данный момент не располагает комментарием СУСК по Марий Эл. Офис компании расположен в столице региона Йошкар-Оле. iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. В 2024 году "Коммерсант" сообщал, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле 10 миллиарда рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.
https://ria.ru/20240916/obysk-1973045863.html
https://ria.ru/20241023/nvidia-1979676400.html
https://ria.ru/20241008/arest-1977059517.html
йошкар-ола
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998566048_0:83:782:670_1920x0_80_0_0_452a8031d08fb88841b43f5c206494bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, йошкар-ола, россия, владислав даванков, александр бастрыкин, госдума рф
Происшествия, Йошкар-Ола, Россия, Владислав Даванков, Александр Бастрыкин, Госдума РФ
В Йошкар-Оле прошли обыски в офисе IT-компании
Компания iSpring из Марий Эл заявила об обысках в своем офисе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Компания iSpring из Марий Эл, занимающаяся разработкой программного обеспечения для корпоративного обучения, заявила, что в её офисе в Йошкар-Оле в понедельник прошли обыски.
"Сегодня (в понедельник – ред.) в нашем офисе прошли обыски... Нам стало известно, что обвинения, которые нам предъявляют, связаны с тем, что мы пытались привлечь внимание общественности и активно боролись с застройкой рекреационных территорий в нашем городе. Обвинения надуманные, и наши юристы предъявят все необходимые факты, чтобы это доказать", - говорится в сообщении компании.
Представители компании утверждают, что "всегда строили бизнес честно, в соответствии со всеми законами и на благо города, республики Марий Эл и страны".
"Мы уверены, что происходящее связано с активной гражданской позицией нашего основателя Юрия Ускова", - отмечается в сообщении компании.
Во вторник вице-спикер Госдумы Владислав Даванков
("Новые люди") в своем телеграм-канале сообщил о задержании Ускова по подозрению в мошенничестве и о том, что направит обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину
с просьбой взять расследование под личный контроль.
РИА Новости на данный момент не располагает комментарием СУСК по Марий Эл.
Офис компании расположен в столице региона Йошкар-Оле
. iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков.
В 2024 году "Коммерсант" сообщал, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле 10 миллиарда рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.