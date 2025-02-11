https://ria.ru/20250211/iran-1998737427.html

Иран якобы может разрабатывать ракеты большой дальности, сообщили СМИ

Иран якобы может разрабатывать ракеты большой дальности, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2025

Иран якобы может разрабатывать ракеты большой дальности, сообщили СМИ

Иран якобы может заниматься разработкой ракет большой дальности, способных нести ядерные боеголовки, утверждает газета Journal du Dimanche (JDD), ссылаясь на... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T23:36:00+03:00

2025-02-11T23:36:00+03:00

2025-02-11T23:37:00+03:00

в мире

иран

тегеран (город)

сша

аббас аракчи

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Иран якобы может заниматься разработкой ракет большой дальности, способных нести ядерные боеголовки, утверждает газета Journal du Dimanche (JDD), ссылаясь на источники.Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи ранее в феврале сообщал, что заявления, касающиеся стремления Ирана создать ядерное оружие, являются большой ложью, и это много раз было доказано. "Утечка документов… свидетельствует о желании (Тегерана – ред.)… разработать ракеты большой дальности, способные нести ядерные боеголовки", - утверждает при этом газета. Отмечается, что Тегеран якобы также тайно ведет работу над ядерными боеголовками. Как утверждает JDD, иранские инженеры якобы хотят оснастить этими боеголовками ракеты-носители "Каэм-100". "Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) также работает над усовершенствованной версией "Каэм-100", "Каэм-105", - пишет газета. Также утверждается, что новая версия ракеты должна в ближайшие месяцы пройти несколько испытаний якобы под предлогом вывода на орбиту коммерческих спутников. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил ранее, что волнение президента США Дональда Трампа насчет создания Ираном ядерного оружия безосновательно, Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдает фетву (религиозное предписание) Верховного лидера страны о запрете на создание такого вида оружия.

https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html

https://ria.ru/20241213/tramp-1988962749.html

иран

тегеран (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, тегеран (город), сша, аббас аракчи, дональд трамп