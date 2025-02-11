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Иран якобы может разрабатывать ракеты большой дальности, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
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23:36 11.02.2025 (обновлено: 23:37 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/iran-1998737427.html
Иран якобы может разрабатывать ракеты большой дальности, сообщили СМИ
Иран якобы может разрабатывать ракеты большой дальности, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
Иран якобы может разрабатывать ракеты большой дальности, сообщили СМИ
Иран якобы может заниматься разработкой ракет большой дальности, способных нести ядерные боеголовки, утверждает газета Journal du Dimanche (JDD), ссылаясь на... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T23:36:00+03:00
2025-02-11T23:37:00+03:00
в мире
иран
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сша
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Иран якобы может заниматься разработкой ракет большой дальности, способных нести ядерные боеголовки, утверждает газета Journal du Dimanche (JDD), ссылаясь на источники.Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи ранее в феврале сообщал, что заявления, касающиеся стремления Ирана создать ядерное оружие, являются большой ложью, и это много раз было доказано. "Утечка документов… свидетельствует о желании (Тегерана – ред.)… разработать ракеты большой дальности, способные нести ядерные боеголовки", - утверждает при этом газета. Отмечается, что Тегеран якобы также тайно ведет работу над ядерными боеголовками. Как утверждает JDD, иранские инженеры якобы хотят оснастить этими боеголовками ракеты-носители "Каэм-100". "Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) также работает над усовершенствованной версией "Каэм-100", "Каэм-105", - пишет газета. Также утверждается, что новая версия ракеты должна в ближайшие месяцы пройти несколько испытаний якобы под предлогом вывода на орбиту коммерческих спутников. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил ранее, что волнение президента США Дональда Трампа насчет создания Ираном ядерного оружия безосновательно, Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдает фетву (религиозное предписание) Верховного лидера страны о запрете на создание такого вида оружия.
https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html
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в мире, иран, тегеран (город), сша, аббас аракчи, дональд трамп
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Аббас Аракчи, Дональд Трамп
Иран якобы может разрабатывать ракеты большой дальности, сообщили СМИ

Иран якобы может разрабатывать ядерные боеголовки большой дальности

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Иран якобы может заниматься разработкой ракет большой дальности, способных нести ядерные боеголовки, утверждает газета Journal du Dimanche (JDD), ссылаясь на источники.
Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи ранее в феврале сообщал, что заявления, касающиеся стремления Ирана создать ядерное оружие, являются большой ложью, и это много раз было доказано.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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«
"Утечка документов… свидетельствует о желании (Тегерана – ред.)… разработать ракеты большой дальности, способные нести ядерные боеголовки", - утверждает при этом газета.
Отмечается, что Тегеран якобы также тайно ведет работу над ядерными боеголовками. Как утверждает JDD, иранские инженеры якобы хотят оснастить этими боеголовками ракеты-носители "Каэм-100".
«
"Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) также работает над усовершенствованной версией "Каэм-100", "Каэм-105", - пишет газета.
Также утверждается, что новая версия ракеты должна в ближайшие месяцы пройти несколько испытаний якобы под предлогом вывода на орбиту коммерческих спутников.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил ранее, что волнение президента США Дональда Трампа насчет создания Ираном ядерного оружия безосновательно, Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдает фетву (религиозное предписание) Верховного лидера страны о запрете на создание такого вида оружия.
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В миреИранТегеран (город)СШААббас АракчиДональд Трамп
 
 
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