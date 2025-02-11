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Пезешкиан раскритиковал информацию об Иране в западных СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
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15:48 11.02.2025 (обновлено: 15:51 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/iran-1998654312.html
Пезешкиан раскритиковал информацию об Иране в западных СМИ
Пезешкиан раскритиковал информацию об Иране в западных СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
Пезешкиан раскритиковал информацию об Иране в западных СМИ
Информация об Иране в западных СМИ ошибочна, Иран – дружелюбная страна, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:48:00+03:00
2025-02-11T15:51:00+03:00
в мире
иран
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 11 фев – РИА Новости. Информация об Иране в западных СМИ ошибочна, Иран – дружелюбная страна, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Если они приедут и увидят, то они поймут, что те, кто по телевизору и с трибун говорят про нашу страну такие слова, что мне стыдно их произносить, (ошибаются – ред.). Иран с людьми дружественен и приветлив, а его народ гостеприимен во всём", – передает слова президента агентство ISNA.
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в мире, иран, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Масуд Пезешкиан
Пезешкиан раскритиковал информацию об Иране в западных СМИ

Президент Пезешкиан: Иран является дружелюбной страной, в западных СМИ ошибаются

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 фев – РИА Новости. Информация об Иране в западных СМИ ошибочна, Иран – дружелюбная страна, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Если они приедут и увидят, то они поймут, что те, кто по телевизору и с трибун говорят про нашу страну такие слова, что мне стыдно их произносить, (ошибаются – ред.). Иран с людьми дружественен и приветлив, а его народ гостеприимен во всём", – передает слова президента агентство ISNA.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Президент Ирана заявил о необходимости переместить столицу
7 сентября 2024, 21:27
 
В миреИранМасуд Пезешкиан
 
 
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