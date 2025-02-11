https://ria.ru/20250211/iran-1998654312.html

Пезешкиан раскритиковал информацию об Иране в западных СМИ

Пезешкиан раскритиковал информацию об Иране в западных СМИ - РИА Новости, 11.02.2025

Пезешкиан раскритиковал информацию об Иране в западных СМИ

Информация об Иране в западных СМИ ошибочна, Иран – дружелюбная страна, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:48:00+03:00

2025-02-11T15:48:00+03:00

2025-02-11T15:51:00+03:00

в мире

иран

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 11 фев – РИА Новости. Информация об Иране в западных СМИ ошибочна, Иран – дружелюбная страна, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Если они приедут и увидят, то они поймут, что те, кто по телевизору и с трибун говорят про нашу страну такие слова, что мне стыдно их произносить, (ошибаются – ред.). Иран с людьми дружественен и приветлив, а его народ гостеприимен во всём", – передает слова президента агентство ISNA.

https://ria.ru/20240907/iran-1971329934.html

иран

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в мире, иран, масуд пезешкиан