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Индонезия приглашает российских инвесторов в энергетику, заявил посол
Индонезия приглашает российских инвесторов в энергетику, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2025
Индонезия приглашает российских инвесторов в энергетику, заявил посол
Индонезия приглашает российские компании инвестировать в нефтегазовые проекты в стране, а также в зеленые технологии, заявил РИА Новости посол Индонезии в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T06:19:00+03:00
2025-02-11T06:19:00+03:00
2025-02-11T06:19:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Индонезия приглашает российские компании инвестировать в нефтегазовые проекты в стране, а также в зеленые технологии, заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш. "Индонезия изучает… месторождения газа, которые предложат иностранным компаниям, включая российские. Индонезия также приглашает российские компании инвестировать в строительство нефтяной и газовой инфраструктуры в стране, в оптимизацию старых нефтяных и газовых месторождений и в развитие зеленых технологий", - сказал Тавареш в интервью агентству.
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экономика, индонезия, москва
Экономика, Индонезия, Москва
Индонезия приглашает российских инвесторов в энергетику, заявил посол
Посол Тавареш: Индонезия приглашает российских инвесторов в энергетику