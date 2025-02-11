https://ria.ru/20250211/indoneziya-1998528051.html

Индонезия приглашает российских инвесторов в энергетику, заявил посол

Индонезия приглашает российских инвесторов в энергетику, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2025

Индонезия приглашает российских инвесторов в энергетику, заявил посол

Индонезия приглашает российские компании инвестировать в нефтегазовые проекты в стране, а также в зеленые технологии, заявил РИА Новости посол Индонезии в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T06:19:00+03:00

2025-02-11T06:19:00+03:00

2025-02-11T06:19:00+03:00

экономика

индонезия

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Индонезия приглашает российские компании инвестировать в нефтегазовые проекты в стране, а также в зеленые технологии, заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш. "Индонезия изучает… месторождения газа, которые предложат иностранным компаниям, включая российские. Индонезия также приглашает российские компании инвестировать в строительство нефтяной и газовой инфраструктуры в стране, в оптимизацию старых нефтяных и газовых месторождений и в развитие зеленых технологий", - сказал Тавареш в интервью агентству.

https://ria.ru/20250205/indoneziya-1997553647.html

индонезия

москва

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экономика, индонезия, москва