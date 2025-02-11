https://ria.ru/20250211/indiya-1998668184.html

Россия представила в Индии уникальный истребитель

Россия представила в Индии уникальный истребитель - РИА Новости, 11.02.2025

Россия представила в Индии уникальный истребитель

Россия представила в Индии уникальный продукт - многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов на официальной... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:32:00+03:00

2025-02-11T16:32:00+03:00

2025-02-11T16:32:00+03:00

технологии

индия

россия

бангалор

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су-57

f-35

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БАНГАЛОР (Индия), 11 фев – РИА Новости. Россия представила в Индии уникальный продукт - многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов на официальной презентации боевого самолета в ходе аэрокосмической выставки Aero India. Истребитель Су-57Э был представлен в Индии впервые и вызвал неподдельный интерес. Уже в первый день работы выставки ее гости, в том числе иностранные специалисты и индийские пилоты, рассматривали российскую машину, представленные рядом с ней ракеты, делали фотографии на их фоне. Много публики пришло и на тренировочные полеты Су-57Э. "По тому ажиотажу, который окружает наш самолет, уже ясно насколько он интересен, насколько он собрал внимание на нынешнем аэрокосмическом салоне Aero India 2025. Не буду как не специалист рекламировать технические преимущества этой нашей самой передовой техники. Суть в том, что мы представили в Индии уникальный продукт, который не просто является образцом передовой военно-технической мысли России", - сказал он. Алипов отметил важность того, что Су-57 – это единственный самолет пятого поколения, который участвует в боевых действиях и проверен в боевых условиях. "По этому показателю с ним никто не сравнится. И это обстоятельство является особо весомым аргументом в пользу выбора сотрудничества с Россией и в пользу выбора именно нашей техники", - отметил посол России. Алипов добавил, что американский F-35 конкуренцию Су-57 составить не может, в том числе потому, что российский самолет проверен в реальных условиях. Aero India является одной из ведущей аэрокосмических выставок в мире. С 1996 года в Бангалоре прошло 14 подобных мероприятий, которые проводятся раз в два года. Последнее шоу в 2023 году привлекло более семи миллионов посетителей. В ходе той выставки было заключено более 250 партнерских соглашений, включая 201 меморандум о взаимопонимании, запуске продуктов и передаче технологий на сумму более 750 миллиардов рупий (8,7 миллиарда долларов). Минобороны Индии отмечает, что выставка этого года призвана превзойти эти достижения и обещает быть еще более масштабной и грандиозной. Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

https://ria.ru/20230313/oruzhie-1857528970.html

https://ria.ru/20250210/bogdan-1998447579.html

https://ria.ru/20231121/lantset-1910712076.html

индия

россия

бангалор

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технологии, индия, россия, бангалор, денис алипов, су-57э, су-57, f-35