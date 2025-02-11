https://ria.ru/20250211/ii-1998684121.html
Влияние ИИ на рынок труда подобно цунами, заявила глава МВФ
Влияние ИИ на рынок труда подобно цунами, заявила глава МВФ - РИА Новости, 11.02.2025
Влияние ИИ на рынок труда подобно цунами, заявила глава МВФ
Внедрение искусственного интеллекта будет иметь эффект цунами для рынка труда, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:23:00+03:00
2025-02-11T17:23:00+03:00
2025-02-11T17:23:00+03:00
дубай
кристалина георгиева
мвф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754141450_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_8213559c45a6cda5d7f6324c1888a661.jpg
ДУБАЙ, 11 фев - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта будет иметь эффект цунами для рынка труда, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите в Дубае. "В развитых экономиках 60% рабочих мест в течение короткого времени или укрепятся и станут более эффективными, или трансформируются, или исчезнут", - заявила Георгиева. По словам главы МВФ, в развивающихся экономиках эта цифра составит 40%, а в странах с низким уровнем дохода - 26%. Это означает, что бедные страны лишены "мощного фактора повышения производительности" в виде ИИ, отметила глава МВФ. В проходящем в Дубае 11-13 февраля Всемирном правительственном саммите принимают участие более 30 глав государств и правительств, более 80 международных организаций, 140 правительственных делегаций и более 6 тысяч участников, включая ведущих мировых экспертов.
https://ria.ru/20241211/putin--1988671346.html
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754141450_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_1ed00ea6fa4109ed20b323a89ed77b70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, кристалина георгиева, мвф, в мире
Дубай, Кристалина Георгиева, МВФ, В мире
Влияние ИИ на рынок труда подобно цунами, заявила глава МВФ
Глава МВФ Георгиева: внедрение ИИ будет иметь эффект цунами для рынка труда