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Влияние ИИ на рынок труда подобно цунами, заявила глава МВФ - РИА Новости, 11.02.2025
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17:23 11.02.2025
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Влияние ИИ на рынок труда подобно цунами, заявила глава МВФ
Влияние ИИ на рынок труда подобно цунами, заявила глава МВФ - РИА Новости, 11.02.2025
Влияние ИИ на рынок труда подобно цунами, заявила глава МВФ
Внедрение искусственного интеллекта будет иметь эффект цунами для рынка труда, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:23:00+03:00
2025-02-11T17:23:00+03:00
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кристалина георгиева
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ДУБАЙ, 11 фев - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта будет иметь эффект цунами для рынка труда, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите в Дубае. "В развитых экономиках 60% рабочих мест в течение короткого времени или укрепятся и станут более эффективными, или трансформируются, или исчезнут", - заявила Георгиева. По словам главы МВФ, в развивающихся экономиках эта цифра составит 40%, а в странах с низким уровнем дохода - 26%. Это означает, что бедные страны лишены "мощного фактора повышения производительности" в виде ИИ, отметила глава МВФ. В проходящем в Дубае 11-13 февраля Всемирном правительственном саммите принимают участие более 30 глав государств и правительств, более 80 международных организаций, 140 правительственных делегаций и более 6 тысяч участников, включая ведущих мировых экспертов.
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дубай, кристалина георгиева, мвф, в мире
Дубай, Кристалина Георгиева, МВФ, В мире
Влияние ИИ на рынок труда подобно цунами, заявила глава МВФ

Глава МВФ Георгиева: внедрение ИИ будет иметь эффект цунами для рынка труда

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКристалина Георгиева
Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Кристалина Георгиева. Архивное фото
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ДУБАЙ, 11 фев - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта будет иметь эффект цунами для рынка труда, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
"В развитых экономиках 60% рабочих мест в течение короткого времени или укрепятся и станут более эффективными, или трансформируются, или исчезнут", - заявила Георгиева.
По словам главы МВФ, в развивающихся экономиках эта цифра составит 40%, а в странах с низким уровнем дохода - 26%.
Это означает, что бедные страны лишены "мощного фактора повышения производительности" в виде ИИ, отметила глава МВФ.
В проходящем в Дубае 11-13 февраля Всемирном правительственном саммите принимают участие более 30 глав государств и правительств, более 80 международных организаций, 140 правительственных делегаций и более 6 тысяч участников, включая ведущих мировых экспертов.
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