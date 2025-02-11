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Глава OpenAI назвал переход к широкому использованию ИИ болезненным
Глава OpenAI назвал переход к широкому использованию ИИ болезненным - РИА Новости, 11.02.2025
Глава OpenAI назвал переход к широкому использованию ИИ болезненным
Переход к широкому использованию искусственного интеллекта (ИИ) будет довольно болезненным, считает глава американской технологической компании OpenAI Сэм... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:50:00+03:00
2025-02-11T13:50:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Переход к широкому использованию искусственного интеллекта (ИИ) будет довольно болезненным, считает глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман. "Я думаю, это (расширение использования ИИ - ред.) означает, что люди смогут делать невероятные вещи. Но это не значит, что переход (к широкому использованию ИИ - ред.) не доставит хлопот. Более того, я ожидаю, что в некоторых отношениях он будет довольно болезненным", - заявил Альтман в интервью британской газете Times. По его словам, в настоящий момент возможности агентов ИИ - автономных интеллектуальных систем, выполняющих задачи без вмешательства человека - быстро совершенствуются. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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технологии, илон маск, в мире
Технологии, Илон Маск, В мире
Глава OpenAI назвал переход к широкому использованию ИИ болезненным
Глава OpenAI Альтман: переход к широкому использованию ИИ будет болезненным