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Глава OpenAI назвал переход к широкому использованию ИИ болезненным - РИА Новости, 11.02.2025
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13:50 11.02.2025 (обновлено: 13:59 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/ii-1998614494.html
Глава OpenAI назвал переход к широкому использованию ИИ болезненным
Глава OpenAI назвал переход к широкому использованию ИИ болезненным - РИА Новости, 11.02.2025
Глава OpenAI назвал переход к широкому использованию ИИ болезненным
Переход к широкому использованию искусственного интеллекта (ИИ) будет довольно болезненным, считает глава американской технологической компании OpenAI Сэм... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:50:00+03:00
2025-02-11T13:59:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Переход к широкому использованию искусственного интеллекта (ИИ) будет довольно болезненным, считает глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман. "Я думаю, это (расширение использования ИИ - ред.) означает, что люди смогут делать невероятные вещи. Но это не значит, что переход (к широкому использованию ИИ - ред.) не доставит хлопот. Более того, я ожидаю, что в некоторых отношениях он будет довольно болезненным", - заявил Альтман в интервью британской газете Times. По его словам, в настоящий момент возможности агентов ИИ - автономных интеллектуальных систем, выполняющих задачи без вмешательства человека - быстро совершенствуются. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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технологии, илон маск, в мире
Технологии, Илон Маск, В мире
Глава OpenAI назвал переход к широкому использованию ИИ болезненным

Глава OpenAI Альтман: переход к широкому использованию ИИ будет болезненным

© Getty Images / Tomohiro OhsumiСэм Альтман
Сэм Альтман - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Getty Images / Tomohiro Ohsumi
Сэм Альтман. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Переход к широкому использованию искусственного интеллекта (ИИ) будет довольно болезненным, считает глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман.
"Я думаю, это (расширение использования ИИ - ред.) означает, что люди смогут делать невероятные вещи. Но это не значит, что переход (к широкому использованию ИИ - ред.) не доставит хлопот. Более того, я ожидаю, что в некоторых отношениях он будет довольно болезненным", - заявил Альтман в интервью британской газете Times.
По его словам, в настоящий момент возможности агентов ИИ - автономных интеллектуальных систем, выполняющих задачи без вмешательства человека - быстро совершенствуются.
OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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